Processo del trasporto marittimo e nuovi manager

(La Pinta di Colombo, ormeggiata a Palos de la Frontera, rievocazione storica; foto courtesy Wikipedia e la Icon of the Seas; foto courtesy Royal Caribbean International)

Lo shipping internazionale sta attraversando un periodo difficile e complesso, con navi che navigano su rotte commerciali con rischi operativi dovuti ai vari conflitti geopolitici e che mettono a dura prova la salvaguardia della vita umana in mare.

Società e compagnie di navigazione che, dovendo affrontare l’accelerazione delle transizioni energetiche, digitali e sociali, sono di fronte soprattutto al cambiamento del panorama normativo; senza parlare dei rischi informatici, della decarbonizzazione, dell’instabilità del commercio globale, scenario che induce molti manager a non essere più adeguati e non allineati per una governance moderna.

Infatti, si può affermare che la leadership nel settore marittimo è messa alla prova come non mai e ci domandiamo se esistono persone giuste che sappiano prendere decisioni sia per operare in mare e sia per operare in terra.

Ci troviamo di fronte al grande problema delle ‘competenze’, come lo fu per Cristoforo Colombo! Occorre, oggi, capacità strategica!

Essere esperti in solo settore dell’intero processo del sistema dei trasporti marittimi non si traduce automaticamente in un ‘pensiero’ ampio e aggiornato richiesto ad una leadership efficace; saper applicare il pensiero digitale e basato sui dati e saper rispondere alla crescente pressione degli stakeholder in materia di sostenibilità, governance e valore a lungo termine, diventa competenza per una governance moderna.

Conoscere i corridoi marittimi, i paradigmi e le declinazioni dell’intelligenza artificiale e dell’automazione; oggi i consigli di amministrazione di una compagnia di navigazione devono saper operare con agilità, lungimiranza, comprendendo tutte le variabili in campo dell’intero settore.

Una decisione amministrativa presa fra un mese, (rotte, liner, nuove navi, combustibili, equipaggi ed altro) potrebbe risultare inutile e superata dai fatti contingenti il mercato e dalle infrastrutture portuali di un scalo lungo quel determinato itinerario. Naturalmente l’esperienza fa sempre credito.

Cristoforo Colombo, pur avendo una strategia geografica, nautica ed economica, affrontò l’incertezza con fiducia! Pensava in modo diverso e sfidò le persone a pensare ‘diverso’ e guidò la propria flotta nella traversata in modo efficace. Quindi la ‘competenza’ per affrontare il futuro; certamente non la ‘comodità’ economica con un lauto stipendio di molti manager di oggi.

Lo shipping ha bisogno di manager che non considerano più la loro strategia basata solo ed esclusivamente sulla la nave; ma una strategia di decisioni che definiscono la direzione ed il senso, la resilienza e la reputazione della società di navigazione, in un’ottica di sistema olistico.

Abele Carruezzo