I settori marittimo e dell’aviazione nella gestione dei rischi di conflitto e del cambiamento climatico

(Arsenio Dominguez dell’IMO (a destra), insieme a Juan Carlos Salazar dell’ICAO (a sinistra) e al Ministro dei Trasporti ad interim Jeffrey Siow; foto courtesy GIN TAY, ST)

Singapore collaborerà con organismi internazionali per sviluppare formazione congiunta in settori come la sicurezza e la sostenibilità

Singapore. I settori marittimo e aereo possono lavorare insieme per affrontare i rischi globali condivisi come i conflitti geopolitici e i cambiamenti climatici, hanno dichiarato stamane, lunedì 14 luglio, alti funzionari dei sistema del trasporto marittimo globale.

Queste sono tra “sfide e problemi comuni … che si trovano a cavallo di entrambi i settori”, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti ad interim Jeffrey Siow.

La collaborazione tra i settori dell’aviazione e quello marittimo è necessaria, afferma Arsenio Dominguez dell’IMO.

“A tal fine, stiamo cercando di formare professionisti in entrambi i settori per essere in grado di esaminare questi problemi e trovare soluzioni innovative per affrontarli”, ha aggiunto Arsenio Dominguez.

Dichiarazioni evidenziate durante la conferenza stampa con il Segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar e il Segretario generale dell’IMO Arsenio Dominguez, tenutasi dopo il Global Aviation and Maritime Symposium.

L’evento, della durata di un giorno, ha riunito più di 500 leader del settore marittimo e dell’aviazione provenienti da oltre 60 paesi e 90 organizzazioni.

La collaborazione tra i due settori dei trasporti non è solo possibile, ma necessaria, ha affermato Dominguez. “A volte veniamo ritratti come concorrenti. Ma non è così”.

Una sfida condivisa è la sostenibilità. Qui, ha osservato Siow, l’aviazione si è concentrata sul carburante sostenibile per l’aviazione grazie alla sua infrastruttura fissa, mentre l’industria marittima sta esplorando un mix più ampio di carburanti alternativi.

Salazar dell’ICAO ha affermato che, anche se il settore dell’aviazione sviluppa le proprie misure per ridurre le emissioni di carbonio, sta osservando attentamente il quadro di decarbonizzazione dell’IMO, che ha descritto come “innovativo”.

Mentre il settore dell’aviazione lavora a un piano per affrontare le emissioni di carbonio, spera di imparare dall’esperienza del settore marittimo dopo aver lanciato il suo quadro net-zero entro la fine dell’anno, ha aggiunto.

Oltre alle emissioni, l’aviazione e il trasporto marittimo possono lavorare insieme in molte altre aree, ha affermato Salazar.

Ha citato esempi come la gestione del traffico aereo e marittimo nelle zone di conflitto, il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso e il miglioramento delle risposte alle crisi.

“Molte delle sfide che affrontiamo oggi sono comuni: instabilità politica, minacce alla sicurezza e alla protezione dei sistemi marittimi e aerei”, ha sottolineato e “Questi offrono opportunità per scambiare e imparare gli uni dagli altri”.

Il suo omologo marittimo Dominguez ha evidenziato che le sfide alla sicurezza come la ricerca e il salvataggio, le interruzioni delle rotte e l’interferenza delle attrezzature di sicurezza sono condivise in entrambi i settori.

Salazar dell’ICAO ha anche osservato che l’aviazione civile internazionale ha da tempo attinto al settore marittimo, in particolare nei quadri giuridici.

“A questo proposito, credo che l’impollinazione incrociata …di esperienze e buone pratiche … è molto importante”, ha concluso.

Abele Carruezzo