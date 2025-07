L’uso dei droni in ambiente portuale, Puertos del Estado prepara una guida

(Uso di droni in ambito portuale; foto courtesy Autorità Portuale di Siviglia)

Il 32% delle Autorità Portuali spagnole utilizza già i droni, in particolare per sorveglianza e ispezione, con ottimi risultati; il documento, che sarà pronto entro la fine dell’anno, includerà, anche, il quadro normativo e le raccomandazioni operative

Madrid. L’Authority di governo del sistema portuale spagnolo, Puertos del Estado, sta preparando una guida sull’uso dei droni nei porti, un progetto congiunto con le Autorità Portuali per supportare e garantire l’implementazione di questa tecnologia.

La guida sarà pronta entro la fine dell’anno e includerà le modalità d’uso dei droni, gli obiettivi e i benefici dell’utilizzo di questa tecnologia in ambienti portuali; sarà contemplato il quadro normativo di riferimento e le procedure per garantire la protezione dello spazio aereo portuale.

Secondo una consultazione condotta da Puertos del Estado insieme a Ineco, il 32% delle Autorità Portuali li utilizza in compiti come la sorveglianza e la sicurezza perimetrale, l’ispezione delle infrastrutture, le misurazioni topografiche e di superficie, la gestione delle emergenze e il controllo della superficie dell’acqua.

“I risultati del suo utilizzo sono molto positivi, con un sostanziale miglioramento della sicurezza rilevata, poiché consente l’accesso a superfici più ampie e aree di difficile accesso senza compromettere la sicurezza dei lavoratori”, afferma Puertos del Estado.

Inoltre, consente di ottimizzare l’efficienza operativa e la riduzione dei costi, nonché di ottenere una maggiore precisione nel caso delle misure.

Con questa guida, Puertos del Estado mira a fornire sicurezza di fronte alle sfide che si presentano, come la complessità della legislazione e gli oneri amministrativi che comporta, nonché ad essere preparati per una tecnologia in continua trasformazione. L’obiettivo per il 2030 è l’adozione del 100% dei droni negli ambienti portuali nel quadro di un ecosistema digitale integrato.

Puertos del Estado è l’ente pubblico che dipende dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, e la cui missione è quella di coordinare il sistema portuale statale, una rete composta da 28 Autorità Portuali che gestiscono complessivamente 46 porti di interesse generale, considerati quindi per la loro importanza strategica per lo Stato sia per le attività che in essi si svolgono sia per il loro impatto sul territorio nazionale.

Attualmente, i porti spagnoli movimentano più di 500 milioni di tonnellate all’anno. Circa il 60% delle esportazioni del paese e l’80% delle importazioni passano attraverso di essi. Generano un impatto economico di oltre 24.000 milioni di euro e 250.000 posti di lavoro, che rappresentano circa il 2,2% del PIL e l’1,4% dell’occupazione totale nell’economia spagnola.

Abele Carruezzo