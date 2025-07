Il porto di Barcellona concorda con il Comune una riduzione dei terminal crociere

(Il presidente del porto di Barcellona, José Alberto Carbonell, con il Sindaco della città, Jaume Collboni; foto courtesy Authority Port of Barcellona))

Il Comune di Barcellona e il Porto di Barcellona hanno firmato, ieri, un nuovo accordo per riorganizzare l’attività crocieristica e renderla più sostenibile.

Barcellona. L’Autorità Portuale di Barcellona e il Consiglio Comunale hanno raggiunto un nuovo accordo per limitare il volume dei crocieristi che si fermano nella capitale catalana.

L’accordo ridurrà il numero di terminal crociere del porto di Barcellona e lancerà una serie di progetti per migliorare la mobilità dei passeggeri e renderla più sostenibile, portando avanti la gestione responsabile delle crociere e migliorando la convivenza tra l’attività portuale e la città.

Il protocollo ridimensiona il quadro stabilito tra i due enti nel 2018 e si impegna a ridurre il numero di terminal dedicati a questo business: dai sette attualmente operativi ai cinque dal 2030.

L’Autorità Portuale coglierà anche l’occasione per riabilitare o rimodellare alcuni spazi legati al molo di Adossat, dove si stanno concentrando tutte le infrastrutture passeggeri del porto di Barcellona.

Il nuovo accordo stabilisce un orizzonte quinquennale per raggiungere i suoi obiettivi ed è accompagnato da “un investimento pubblico-privato di 185 milioni di euro” hanno quantificato i suoi promotori.

Il precedente accordo, del 2018, aveva come principale conseguenza il trasferimento di tutti i terminal crociere sulla banchina di Adossat, più lontana dallo spazio urbano rispetto alle precedenti località.Ma non limitava il numero di navi da crociera: da allora, i passeggeri delle crociere sono aumentati del 20%.

Al momento, il sito dispone di sei terminal crociere operativi presso l’Adossat Moll, più un altro in costruzione – da Royal Caribbean – e un altro al molo di Barcellona, la cui chiusura è prevista per il 2026 ed è il risultato dell’accordo del 2018.

Il nuovo piano stabilito prevede il seguente crono-programma dei lavori.

2026:: Chiusura del terminal del molo sud di Barcellona alla fine dell’anno. Demolizione dell’attuale terminal C (molo di Adossat) alla fine dell’anno.

2027: Inizio della costruzione di un nuovo terminal pubblico sul molo di Adossat per servire contemporaneamente le navi con una capacità totale massima di 7.000 passeggeri. Studio per valutare la mobilità generata dalle navi da crociera sul molo di Adossat. Apertura del Terminal G (pontile di Adossat), attualmente in costruzione e parte dell’attuazione degli accordi del 2018. Inizio dei lavori per il raddoppio del ponte Porta d’Europe.

2028: Entrata in esercizio del nuovo Terminal C. Demolizione dei terminal A e B nella seconda metà dell’anno. Inizio della revisione completa della sezione del molo di Adossat dove si trovano attualmente i terminal A e B e installazione del sistema OPS per il collegamento elettrico delle navi.

2029: Entrata in servizio del corridoio urbano che collegherà Plaça de les Drassanes con la Marina del Prat Vermell e la Zona Franca.

2030: Terminal C pienamente operativo con una capacità massima di 7.000 passeggeri.

L’accordo firmato riconosce che il turismo marittimo è un settore economico con un peso significativo nella città, ma specifica che richiede misure di pianificazione e gestione, proprio come sta già accadendo in altri settori turistici come l’alloggio, la mobilità, la pianificazione dello spazio pubblico o la tassazione. Questo accordo consolida l’impegno congiunto del Porto e del Comune per passare a un modello di turismo marittimo più ordinato ed efficiente, rispettoso del contesto urbano e ambientale di Barcellona.

Abele Carruezzo

