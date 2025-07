MIT: inaugurato il Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera

Salvini: più sicurezza per Garda, Maggiore e Como

Milano – È stato inaugurato oggi a Milano il Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, istituito grazie al decreto firmato lo scorso aprile dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

All’evento, svoltosi presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno partecipato, insieme al Ministro, diverse Autorità, tra cui: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli; il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone; il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Michele Pacciani; il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri; l’Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione della Regione Lombardia, Alessandro Fermi; e il Direttore Area Sicurezza Integrata e Protezione Civile del Comune di Milano, Cristiano Cozzi.

L’obiettivo principale del Reparto è garantire un sistema immediato di risposta alle emergenze e la tutela della navigazione di tutti coloro che quotidianamente frequentano i laghi di Garda, Maggiore e Como.

Il coordinamento delle operazioni sarà possibile attraverso una sala operativa in grado di comunicare direttamente con i mezzi di soccorso operanti sui laghi.

Il Reparto coordinerà i 3 nuclei già operativi:

-1º Nucleo Guardia Costiera Lago di Garda,

-2º Nucleo Guardia Costiera Lago Maggiore,

-3º Nucleo Guardia Costiera Lago di Como

Ognuno di essi manterrà la propria operatività, pur agendo sotto una regia unificata.

Il Reparto sarà responsabile del coordinamento operativo e logistico, in collaborazione con le autorità locali e le forze di polizia.

Nel suo intervento, il Ministro Salvini ha evidenziato l’importanza strategica di questo reparto, che garantirà una maggiore efficienza nelle operazioni di soccorso e un presidio costante per la sicurezza della navigazione, dei residenti, dei numerosi turisti e dell’ambiente lacustre.