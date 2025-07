La crisi dei marittimi abbandonati aumenta ancora

(Foto courtesy by National Union of Seafarers of Peninsular Malaysia)

I nuovi dati pubblicati in questi ultimi giorni dalla Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF) rivelano un’altra inquietante ondata di abbandono dei marittimi in tutto il mondo. Aumento del 30% dei casi di abbandono dei marittimi nel 2025

Londra. Finora, quest’anno oltre 2.280 marittimi sono stati abbandonati a bordo di 222 navi, con 13,1 milioni di dollari di salari non pagati e un aumento del 30% su base annua dei casi.

In confronto al 2024, anno peggiore mai registrato per l’abbandono dei marittimi, ci sono stati 172 casi che hanno coinvolto 1.838 marittimi e 11,5 milioni di dollari di salari non pagati.

Il 37% di tutti i casi di abbandono nel 2025 si è verificato nel mondo arabo, la percentuale più alta di qualsiasi regione a livello globale.

Il 34% ha avuto luogo in Europa, la maggior parte in Turchia, e deve ancora ratificare la Convenzione sul Lavoro Marittimo (ILO), più del doppio della quota dell’Asia-Pacifico, la seconda regione più alta.

“Stiamo assistendo a un modello di abuso che non può essere ignorato e che deve essere affrontato”, ha detto Steve Trowsdale, coordinatore dell’ispettorato dell’ITF.

“Negli ultimi anni, la regione del Golfo, e gli Emirati Arabi Uniti in particolare, hanno visto un enorme aumento dei casi di abbandono dei marittimi. Sia lì che in Europa, si deve fare molto di più per reprimere gli armatori disonesti che devono sapere che ci saranno conseguenze”, ha aggiunto Steve Trowsdale.

L’abbandono ha una definizione specifica ai sensi del Diritto Internazionale, il che significa che molti dei casi riguardano marittimi a cui viene negata la retribuzione per due mesi o più, o che vengono lasciati a terra o senza cibo o supporto medico.

Le navi registrate sotto bandiera di comodo (Flag Of Convenience), come St. Kitts & Nevis (26), Tanzania (26) e Comore (18) dominano le liste di abbandono.

“Queste bandiere offrono agli armatori l’anonimato, la deregolamentazione e l’immunità dai controlli, a spese dirette dei diritti dei marittimi”, ha dichiarato l’ITF in un comunicato.

Finora quasi il 75% delle navi abbandonate nel 2025 è sotto FOC (Flag Of Convenience). Questi Stati di bandiera sistematicamente non rispettano gli obblighi internazionali o perseguono gli armatori che scaricano le loro responsabilità al primo segno di difficoltà finanziarie.

“Il sistema delle bandiere di comodo è parassitario dell’industria marittima”, ha aggiunto Trowsdale. “Permette agli armatori di nascondersi dietro giurisdizioni di comodo, mentre i marittimi vengono lasciati abbandonati su scafi arrugginiti. E quando i paesi permettono questi crimini guardando dall’altra parte – o peggio, traendone profitto – diventano complici”.

L’ITF chiede alle Autorità di Regolamentazione Internazionali, agli Stati di Approdo e all’Organizzazione Marittima Internazionale di agire con urgenza.

La mancanza di applicazione e di reattività da parte degli Stati di bandiera e di approdo, l’assenza di un’adeguata assicurazione per le navi e il rifiuto degli armatori di assumersi la responsabilità del benessere dell’equipaggio sono fattori comuni che contribuiscono all’abbandono e ne rendono più difficile la risoluzione.

“Ci deve essere responsabilità. Se permettiamo che questo sfruttamento continui, distruggiamo la stessa forza lavoro da cui dipende il commercio globale”, ha concluso Trowsdale.

Abele Carruezzo