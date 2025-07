L’insetting marittimo ha bisogno di criteri più rigorosi per il carburante per stimolare la decarbonizzazione

“I programmi di insetting volontario nel settore marittimo potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare la decarbonizzazione del trasporto marittimo durante il periodo critico pre-normativo, a condizione che incorporino ‘solide salvaguardie’ che portino all’adozione di opzioni di carburante a lungo termine”, suggerisce una nuova analisi dell’University College London (UCL) Energy Institute e della società di consulenza marittima UMAS

Londra. L’insetting del carbonio può colmare il divario IMO pre-2028, ma la differenza dai bio-carburanti potrebbe ritorcersi contro.

Secondo l’ultimo studio dell’UCL Energy Institute Shipping and Oceans Research Group e della UMAS, intitolato “Ruolo dell’insetting nel sostenere la transizione energetica del trasporto marittimo”, i programmi di insetting potrebbero ‘aumentare’ l’efficienza energetica e fungere da supporto per la transizione energetica e tecnologica dei combustibili nel trasporto marittimo.Ma avverte che concentrarsi troppo sui bio-carburanti nell’insetting del carbonio potrebbe rallentare i progressi verso carburanti scalabili a zero emissioni.

L’analisi ha evidenziato che programmi, come ‘book and claim’, ad esempio, hanno il potenziale per fornire opportunità ‘significative’ stimolando il pensiero sulla catena del valore e offrendo segnali di mercato tempestivi durante la fase di emergenza della transizione energetica.

“I programmi devono essere basati sulle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, governati da terze parti affidabili e progettati per promuovere soluzioni di decarbonizzazione scalabili e a lungo termine”, ha commentato Nishatabbas Rehmatulla dell’UCL Energy Institute.

Secondo l’UCL Energy Institute e l’UMAS, tali schemi potrebbero mobilitare gli investimenti privati in soluzioni a basse e zero emissioni prima che le misure orientate alla conformità prendano le redini.

In questo senso, la relazione ha sostenuto che i primi a muoversi possono diventare innovatori e primi ad adottarli, e che questa pratica potrebbe facilitare la successiva adozione da parte del mercato di massa di nuovi combustibili più puliti e tecnologie sostenibili.

Ora che il Net Zero Framework (NZF) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha ricevuto il ‘via libera’, c’è un’aspettativa crescente che la transizione energetica del trasporto marittimo sarà guidata dalla regolamentazione.

Tuttavia, se le linee guida per la valutazione del ciclo di vita (LCA) ora in fase di sviluppo presso l’IMO continuano a legare strettamente la conformità NZF ai combustibili fisici e all’energia utilizzata a bordo delle navi, potrebbe creare una disconnessione, ha sottolineato l’UCL Energy Institute.

I sistemi di insetting volontario, che consentono alle aziende di compensare le emissioni all’interno delle proprie catene del valore, opererebbero quindi su una base contabile diversa per le emissioni di gas serra (GHG) rispetto a quella riconosciuta dall’IMO.

Di conseguenza, l’industria marittima potrebbe indirizzare i suoi sforzi verso la conformità normativa, con l’IMO NZF che funge da ‘segnale più chiaro per gli investimentii’ da parte dei primi utilizzatori.

Secondo il rapporto dell’UCL Energy Institute e dell’UMAS, attualmente solo una piccola parte del consumo energetico del trasporto marittimo è coperta da schemi di insetting ‘ben progettati’, il che rende difficile aprire la strada a investimenti trasformativi, come investimenti multimilionari nella produzione di e-fuel.

Lo studio afferma che ci sono diverse aree di rischio chiave che devono essere affrontate per garantire che gli schemi forniscano ‘valore reale’ e abbiano le migliori possibilità di successo a lungo termine.

Un numero crescente di ricerche suggerisce che gli sforzi privati o non statali spesso non riescono a raggiungere i loro obiettivi, sia nel fornire tagli reali alle emissioni, nel garantire un’applicazione adeguata o nella definizione di solidi standard ambientali che possano informare la regolamentazione.

Inoltre, nel rapporto, si evidenzia che gli schemi di insetting disponibili ora si basano principalmente su scelte di carburante tradizionali come il biodiesel a causa della loro relativa facilità d’uso come carburante drop-in e dell’efficacia in termini di costi; tuttavia, i vincoli di scalabilità dovuti all’offerta limitata e alla domanda concorrente da parte di altri settori difficili da abbattere rimangono una sfida.

L’UCL Echnergy Institute afferma che l’attenzione sui combustibili di transizione comporta i rischi di un lock-in tecnologico e di distrazione dall’investimento in combustibili scalabili a zero emissioni (SZEF), come l’idrogeno verde e l’ammoniaca, che sono considerati ‘critici’ per la decarbonizzazione a lungo termine.

L’istituto ha raccomandato che i sistemi di insetting marittimo istituiscano ‘il salvagente’per promuovere l’adozione di combustibili scalabili e a emissioni zero/prossime allo zero.

Abele Carruezzo

(Presentazione dello studio presso la sede dell’IMO; foto courtesy IMO)