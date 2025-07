(La petroliera Eventin, battente bandiera panamense, sanzionata dal Governo tedesco; foto courtesy Guardia Costiera tedesca)

L’esperienza nell’evasione delle sanzioni mantiene in movimento le oscure esportazioni di energia della Russia. La Scuola Superiore di Economia di Mosca offre un nuovo programma accademico

Mosca. Questa settimana la possiamo definire come quella delle ‘sanzioni’. È improbabile che l’ultimo sforzo dell’Unione Europea per limitare le entrate petrolifere della Russia danneggi gravemente lo sforzo bellico di Mosca.

Il presidente Trump minaccia tariffe del 100% su coloro che eludono le sanzioni statunitensi contro la Russia; l’Unione Europea emana il 18° round di sanzioni anti-russe e il Regno Unito che lancia altri 137 elenchi di navi della flotta oscura.

In questo orizzonte, la Scuola Superiore di Economia – la più rinomata e rispettata della Russia con sede a Mosca – offre un nuovo programma biennale sull’elusione delle sanzioni, fornendo agli studenti le competenze per “identificare e valutare i rischi delle sanzioni e di altre misure imposte dalle Autorità di vigilanza alle aziende”.

Il sito web dissidente T-invariant ha identificato altri tre corsi della Scuola con aree di interesse simili, con durata e costi variabili.

Il programma biennale offre 20 posti riservati ai cittadini russi e due agli studenti internazionali, con una retta annuale di circa 6.000 dollari.

“Le Università stanno reagendo alla domanda a breve termine”, ha detto a T-invariant Andrey Yakovlev, ex vice rettore dell’HSE. “Ciò non significa che questa sia una direzione stabile e a lungo termine”.

Il professor Igor Lipsits della Scuola ha detto al Moscow Times che l’iniziativa faceva parte di un più ampio programma del Cremlino per costruire una resilienza a lungo termine in isolamento internazionale.

“Tutti vedono come l’Iran abbia vissuto sotto le sanzioni per 40 anni. Potremmo passare molto tempo a vivere in questo tipo di ambiente ostile, con tutti i tipi di restrizioni e con crescenti normative sulla presenza commerciale della Russia all’estero. L’economia russa dovrà adattarsi alla vita sotto sanzioni per una generazione”, ha dichiarato il professore Igor Lipsits.

Fondata come Istituto di Economia a Mosca nel 1992, l’Università Higher School of Economics (HSE) è cresciuta fino a diventare una rinomata Università di ricerca con campus in quattro città e una forte presenza internazionale. Si colloca costantemente tra le migliori università in Russia, Europa orientale ed Eurasia e mantiene partnership di ricerca e programmi di mobilità con Istituzioni di tutto il mondo.

Abele Carruezzo