CMA CGM cambia bandiera a nave per diventare la più grande nave portacontainer battente bandiera statunitense

(Foto courtesy Vessel Finder)

CMA CGM ha issato la bandiera degli Stati Uniti sull’ultima sua nave, diventando la più grande nave portacontainer della Marina Mercantile degli Stati Uniti. Effetto ‘Trump’ o dove sta la convenienza?

Charleston. CMA CGM sta portando avanti il suo impegno a triplicare le dimensioni della sua flotta battente bandiera degli Stati Uniti come parte di un investimento di 20 miliardi di dollari nelle sue operazioni navali e logistiche negli Stati Uniti.

Ieri, 24 luglio, la società ha ufficialmente cambiato bandiera la prima delle quattro navi che prevede di inserire nel Registro degli Stati Uniti.

La CMA CGM Phoenix (115.000 dwt – 9.326 teu) ha issato la bandiera degli Stati Uniti a Charleston, nella Carolina del Sud, in una cerimonia per celebrare il completamento del suo trasferimento da Singapore al Registro degli Stati Uniti.

Costruita nel 2013 dalla sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, la nave aveva precedentemente operato come APL Phoenix. Una nave portacontainer – Neo-Panamax – che misura 328 metri di lunghezza e la compagnia e l’Amministrazione Marittima degli Stati Uniti (MARAD) riferiscono che è diventata la più grande nave portacontainer mai navigata sotto bandiera degli Stati Uniti.

“L’aggiunta della CMA CGM Phoenix alla flotta battente bandiera degli Stati Uniti è una mossa potente verso il recupero della forza marittima dell’America”, ha dichiarato l’amministratore ad interim dell’Amministrazione Marittima Sang Yi. “Non si tratta solo di navi; si tratta anche di posti di lavoro, commercio, forza economica e sicurezza nazionale per gli americani”, ha aggiunto.

La nota di CMA CGM riferisce che la nave impiega 42 marinai americani, dei quali 21 imbarcati in un dato momento, e membri di due sindacati marittimi statunitensi. La nave è stata impiegata sul servizio della compagnia che collega la costa orientale degli Stati Uniti con Pakistan, India e Sri Lanka.

Secondo la società, altre tre navi seguiranno la CMA CGM Phoenix, ciascuna con una capacità di 9.300 teu. Quando queste operazioni saranno completate, la compagnia avrà aumentato del 50% il numero di marittimi americani che impiega. Inoltre, sottolinea che la CMA CGM Phoenix fungerà da piattaforma galleggiante per la formazione per i futuri ufficiali. Due cadetti saranno a bordo di ogni viaggio dalla U.S. Merchant Marine Academy di Kings Point e dalle Accademie Marittime statali.

Il presidente e amministratore delegato di CMA CGM Group, Rodolphe Saadé, ha incontrato il presidente Donald Trump a marzo, annunciando i piani dell’azienda per espandere il suo ruolo nell’industria marittima statunitense. Ha impegnato l’azienda a far crescere la sua flotta battente bandiera statunitense a 30 navi nei prossimi quattro anni.

MARAD riferisce che la CMA CGM Phoenix è l’undicesima nave battente bandiera degli Stati Uniti in servizio CMA CGM.

CMA CGM è titolare anche dell’APL (l’ex American President Lines), che ha acquisito nel 2016 insieme alla Neptune Orient Lines. APL è un marchio di nicchia oggi al servizio del Governo degli Stati Uniti, fornendo il suo servizio di bandiera degli Stati Uniti e il suo servizio al commercio Guam-Pacifico. L’azienda prevede inoltre di investire nella crescita delle operazioni terminalistiche e della base di trasporto aereo negli Stati Uniti.

MARAD ha affermato che il cambio di bandiera fa avanzare l’ordine esecutivo del presidente Trump di ripristinare il dominio marittimo dell’America.

L’attuale flotta battente bandiera degli Stati Uniti è composta da 189 navi, tra cui petroliere, portacontainer, portarinfuse secche, vettori per veicoli e altro ancora. L’ordine rispecchia un’iniziativa bipartisan del Congresso che chiede la ricostruzione della Marina Mercantile americana.

Abele Carruezzo