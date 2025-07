La Grecia schiera un grande rimorchiatore di salvataggio per salvaguardare la navigazione sul Mar Rosso e le navi greche

(Nave di salvataggio Giant; foto courtesy by Unione Armatori ellenici)

La Grecia sta inviando una potente nave di rifornimento per la movimentazione delle ancore nel Mar Rosso e assistere navi greche dagli attacchi Houthi. Forze navali europee presenti in zona non sufficienti!

Atene/Pireo. La spedizione serve a migliorare la sicurezza delle operazioni marittime e assistere le navi di proprietà greca e i suoi marittimi, dopo gli attacchi a due navi greche da parte degli Houthi dello Yemen questo mese.

Il Giant è equipaggiato da 14 esperti marinai greci ed è dotato di quattro motori che erogano 16.000 cavalli, che gli consentono di operare in condizioni meteorologiche estreme.

Certificata da una società di classificazione IACS, la nave è abilitata per assistere le navi in pericolo, prevenire e affrontare l’inquinamento marino, proteggere la vita umana (salvando passeggeri e naufraghi) e può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.

Ha anche una capacità antincendio (livello 2, che significa fornire 7.200 metri cubi d’acqua all’ora, a una distanza di 200 metri) con un sistema di autoprotezione in tutta la nave, zone di salvataggio, alloggi per 40 persone con la possibilità di ospitare una squadra di salvataggio e sopravvissuti, nonché cure ospedaliere.

Trasporta anche moderne attrezzature anti-inquinamento con la capacità di fornire azione anti-inquinamento e alimentazione alle navi danneggiate, supporto per il recupero dei relitti, nonché spazio per le operazioni con elicotteri (solo verricello) e stoccaggio di attrezzature di salvataggio.

Ieri, il Ministro greco degli Affari Marittimi e della Politica Insulare Vasilis Kikilias ha detto che la nave – chiamata Giant con la collaborazione dell’Associazione Ellenica degli Armatori di Rimorchiatori, Salvataggio, Antinquinamento e OSV – si dirigerà verso il Mar Rosso per “sostenere, proteggere e assistere le navi di proprietà greca e i marittimi greci”.

La sua visita e il tour del Giant nel porto del Pireo è stata coordinata dal presidente dell’Associazione Ellenica degli Armatori di Rmorchiatori, Navi di salvataggio, Antinquinamento e Navi di supporto offshore, Paul M. Xiradakis,

E’ da notare che il Giant, a seguito dell’iniziativa dell’Associazione Ellenica degli Armatori di Rimorchiatori, Salvataggio, Antinquinamento e OSV, in collaborazione con il Ministero greco degli Affari Marittimi e della Politica Insulare e data la situazione critica prevalente nel Mar Rosso, sarà inviato nell’area per assistere in caso di incidenti marittimi, proteggere la vita umana e l’ambiente, e supportare la spedizione globale.

Di seguito la dichiarazione del presidente dell’Associazione Ellenica degli Armatori di Rimorchiatori, Navi di Salvataggio, Antinquinamento e di supporto offshore, Paul Xiradakis.

Nel salutare il Ministro, Xiradakis ha affermato che l’Unione degli armatori, riconoscendo la situazione critica prevalente nel Mar Rosso, ha deciso di inviare la nave di salvataggio nell’area per assistere in caso di incidenti marittimi, sostenere il trasporto marittimo globale, proteggere la vita umana e l’ambiente. Non ci sono altre navi di salvataggio nella zona.

“E un’operazione – ha aggiunto Xiradakis – molto cruciale perché, oltre all’equipaggio, ci sono squadre di soccorso e Autorità che devono essere ospitate in caso di incidente, che può essere in un’area senza accesso alla terraferma. L’equipaggio è composto da 14 marinai greci che, non ve lo nascondo, operano sempre anche nelle situazioni più difficili. Oggi, altre bandiere esortano i marinai a non passare attraverso il Mar Rosso con le loro navi. La nostra gente è disposta ad andare in questa zona, nonostante la situazione prevalente, per assistere e aiutare i compagni marinai che si trovano lì”.

Abele Carruezzo