(Foto courteys Cool Merchant Mariners)

Cool Mercriners è una comunità online che condivide post e video sulla vita nella Marina Mercantile, dalle routine di bordo all’imbarco di marittimi su navi.

Londra. Nel 2025, il mercato della demolizione delle navi metaniere segna un numero record di navi vendute per il riciclaggio, sottolineando un allontanamento a livello di settore dall’invecchiamento del tonnellaggio delle turbine a vapore in un periodo di basse tariffe spot.

Per il -20% delle navi metaniere che operano sul mercato dei charter a breve termine, gli ultimi dodici mesi hanno visto alcune condizioni piuttosto ‘difficili’ con le tariffe delle turbine a vapore che hanno registrato valori in negativo.

Con la quota dell’espansione del commercio di GNL prevista 2030, giudicare la tempistica specifica dei requisiti di spedizione (451 navi >40k cbm di 103 miliardi di dollari ordinati in questo decennio) sarebbe sempre stato ‘complicato’, in particolare con i risultati generalmente buoni delle consegne nei cantieri navali.

Diverse fonti di intermediazione riportano che Adnoc Logistics & Services di Abu Dhabi ha appena venduto le sue due più vecchie navi gasiere, Ghasha (costruita nel 1995) e Al Khaznah (costruita nel 1994), per il riciclaggio, ottenendo oltre 20 milioni di dollari ciascuna.

Entrambe le navi, dotate di sistemi di contenimento di tipo Moss (Tank sferici Moss) ricchi di metalli non ferrosi come l’alluminio, si sono assicurate 615 dollari per locazione, un prezzo elevato attribuito alla loro composizione di rottami metallici e ai bunker di bordo.

La dismissione delle navi a vapore da 137.500 metri cubi spinge la lista delle demolizioni di GNL del 2025 a nove unità, superando già il totale di otto dello scorso anno.

“Poiché le condizioni di mercato rimangono deboli nel settore delle navi metaniere, si prevede che un maggior numero di proprietari sceglierà di eliminare gradualmente il tonnellaggio più vecchio alimentato da turbine a vapore”, ha osservato Clarksons Research nel suo ultimo rapporto settimanale.

Nell’analisi di questa settimana, si delinea un mercato del trasporto marittimo di GNL che sta vivendo venti contrari a breve termine (le tariffe giornaliere ‘spot’ hanno toccato minimi storici all’inizio del 2025 e rimangono ben al di sotto del trend), prevedendo al contempo una significativa fase di espansione – si prevede – che i volumi degli scambi cresceranno del 60% entro la fine del decennio.

Non per la prima volta, sembra un caso di navi che consegnano in tempo mentre i progetti sono tornati indietro. I volumi di scambio di GNL sono ora destinati a una crescita significativa, con proiezioni per il 2026 che suggeriscono un’espansione record – 80 mtpa di capacità nominale on-stream, maggiore del 75% del massimo precedente-.

Abele Carruezzo