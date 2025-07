CONFETRA: L’APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE ANCHE AGLI APPALTI DI LOGISTICA È UNA NOVITÀ CHIESTA DA CONFETRA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEL SETTORE

“Ci sono voluti alcuni anni ma finalmente la nostra richiesta di estendere il reverse charge – ovvero la possibilità per il committente di versare direttamente l’IVA allo Stato anziché all’appaltatore garantendo in questo modo la massima trasparenza fiscale – è realtà”. Lo dichiara in una nota il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo.

“Un sentito ringraziamento – continua De Ruvo – al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare al Viceministro Maurizio Leo che ci ha ascoltato ed ha compreso l’importanza di questa misura. Il settore potrà applicare una norma che consentirà allo Stato di recuperare un gettito IVA nell’ordine di circa 600 milioni di euro”.

“La logistica negli ultimi anni – prosegue – è stata spesso al centro di accuse e sospetti legati a pratiche illecite negli appalti. Per contribuire alla trasparenza del settore, Confetra sta operando su più fronti. Per prevenire i fenomeni di frode fiscale diffusi e pericolosi, un intervento legislativo – che consenta una deroga al pagamento dell’imposta – si è quindi reso necessario nel settore degli appalti di logistica”.

Secondo Confetra con la pubblicazione del Decreto direttoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate, cha ha approvato il modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione del meccanismo dell’inversione contabile sollecitato più volte da Confetra “è finalmente operativa la norma che rappresenta il risultato di un dialogo costante e proficuo instauratosi con il MEF e con il Viceministro Maurizio Leo”.

“La pubblicazione del Decreto direttoriale di attuazione dell’Agenzia delle Entrate – conclude De Ruvo – dovrebbe rafforzare l’applicazione del reverse charge all’intera filiera della logistica. Ma l’azione di Confetra non si conclude qui: sul tema appalti intendiamo proseguire il lavoro proponendo un disegno di legge che possa ulteriormente fare chiarezza sulla materia per rimarcare la volontà delle imprese del settore di operare nella legalità ed in un contesto sempre più sicuro per i lavoratori”.