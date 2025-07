Scontri tra la Polizia e manifestanti per bloccare nave da crociera ad Amsterdam

(Manifestanti su piccole imbarcazioni, canoe e gommoni hanno impedito alla nave crociata di raggiungere il molo di Amsterdam; foto courtesy Extinction Rebellion)

Scontro e arresti ad Amsterdam tra la Polizia e ambientalisti Extinction Rebellion contro le navi da crociera che attraccano nei Paesi Bassi



Amsterdam. La nave da crociera Celebrity Eclipse ritarda l’attracco al molo nel porto i Amsterdam per i manifestanti che ne ostacolano la via con piccole imbarcazioni e gommoni. L’anno scorso, lo stesso gruppo ha inscenato diverse proteste bloccando una delle chiuse per entrare nel porto.

Circa 30 attivisti si sono posizionati in canoe, barche e gommoni tra la nave da crociera e il molo nel cuore di Amsterdam. La foto mostra alcune delle piccole imbarcazioni che circondano la prua della grande nave da crociera, mentre altre si trovano tra la nave e il molo.

“Non dovrebbero essere ammessi nelle acque olandesi”, ha detto il gruppo in una dichiarazione sui social media. “Continueremo le azioni in questo modo fino a quando questa dannosa industria turistica non sarà bandita da Amsterdam e dal resto dei Paesi Bassi”. Il gruppo cita l’impatto ambientale dell’industria crocieristica su “esseri umani, natura e clima”.

La nave da crociera da 121.878 tonnellate di stazza lorda stava completando un viaggio di 11 giorni e stava attraccando al Terminal Passeggeri di Amsterdam. Secondo i rapporti, a bordo c’erano 2.850 passeggeri e circa 1.200 membri dell’equipaggio.

La manifestazione è iniziata intorno alle 0430 ora locale prima dell’arrivo della nave da crociera; la Polizia ha risposto inviando lance per liberare il corso d’acqua. I manifestanti sostengono che la Polizia ha investito i loro gommoni. Si dice che gli scontri e l’incidente siano durati circa due ore.

La Polizia afferma che cinque persone sono state arrestate per aggressione, blocco della nave da crociera e rifiuto di mostrare documenti per l’identificazione. I media hanno detto che due delle persone sono state rapidamente rilasciate.

Un portavoce dell’Autorità Portuale ha citato i pericoli di questo tipo di protesta. Hanno detto che questi piccole imbarcazioni non avrebbero dovuto avvicinarsi alla nave da crociera lunga 315 metri. Hanno citato i pericoli e il potenziale che le eliche o le eliche di manovra a prua della nave avrebbero potuto creare condizioni pericolose per le piccole imbarcazioni.

L’anno scorso, il gruppo è riuscito a far tornare indietro o riprogrammare le fermate di diverse navi da crociera, attraccando fuori dal cuore della città e trasportando i passeggeri ad Amsterdam. I funzionari della città hanno risposto ponendo un limite al numero di navi da crociera autorizzate a venire al porto e hanno detto che il loro piano a lungo termine è quello di spostare il terminal delle navi da crociera fuori dal centro della città.

Abele Carruezzo