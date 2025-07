GIRO D’ITALIA IN IDROVOLANTE: CRESCE LA PARTECIPAZIONE AL TOUR A SETTEMBRE OLTRE 15 AEREI ANFIBI IN VOLO DA VENEZIA A GALLIPOLI

Cresce la partecipazione al primo “Giro d’Italia in Idrovolante”. A poco più di un mese dalla partenza, è confermata la presenza di oltre 15 velivoli anfibi ultraleggeri provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Il tour, che si svolgerà dal 5 al 22 settembre, sarà articolato in 8 tappe da Venezia a Gallipoli (Lecce) e si svilupperà in 17 giorni per un totale di circa 2mila km da percorrere in volo. La manifestazione – denominata “GiDro d’Italia Idrovolante 2025” – è organizzata dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e l’Associazione Pionieri dell’Aeronautica e con il supporto del Gruppo Caroli Hotels.

Il programma del “Giro d’Italia in Idrovolante 2025” prevede la partenza venerdì 5 settembre dall’aeroporto Nicelli di Venezia con una sosta all’idroscalo storico Sant’Andrea dell’Isola delle Vignole. I velivoli raggiungeranno poi nell’ordine l’idrosuperficie “IdroCaproni” sul Lago d’Iseo a Marone (Brescia), l’idroscalo “Battellieri Colombo” sul fiume Ticino a Pavia, la rada antistante l’Hotel Airone e il piazzale del Museo della Linguella a Porto Ferraio sull’Isola d’Elba (Livorno), un idroscalo storico in provincia di Roma (in fase di definizione gli accordi con le amministrazioni locali), l’area marina antistante alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo di Napoli, i Laghi di Sibari a Cassano Ionio (Cosenza), l’idroscalo storico “Luigi Bologna” a Taranto, fino ad arrivare lunedì 22 settembre sull’idrosuperficie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Lecce). Nelle varie tappe, saranno organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari storici, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e anche degustazioni di specialità enogastronomiche.

“Siamo molto soddisfatti del grande interesse che ha suscitato il primo Giro d’Italia in Idrovolante, sia da parte di tanti piloti di velivoli anfibi ultraleggeri, sia dagli Enti pubblici e dalle Amministrazioni locali che ci hanno garantito il loro supporto”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Questo originale tour intende promuovere la bellezza del volo idro, celebrando la gloriosa tradizione italiana nel settore degli idrovolanti ad un secolo esatto dal raid aereo del pioniere Francesco De Pinedo, che nel 1925 raggiunse l’Australia e il Giappone ai comandi del piccolo idrovolante S.16bis Gennariello. Sarà anche un’occasione per sensibilizzare le autorità nazionali e locali e anche il grande pubblico sui vantaggi e le potenzialità dell’idrovolante come mezzo di trasporto versatile per un nuovo turismo intermodale e sostenibile”.

L’Aviazione Marittima Italiana ha richiesto a numerosi enti ed istituzioni il patrocinio per il “Giro d’Italia Idrovolante 2025”. Al momento, sono stati concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Turismo, Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Autorità di Sistema Portuale (Venezia, Livorno, Napoli e Taranto), CONI, Aero Club d’Italia, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e Associazione Pionieri dell’Aeronautica, oltre a Regioni, Provincie e Comuni interessati dalle tappe del tour. Previsti apporti anche dalla Marina Militare. Ulteriori informazioni sulle varie tappe sono disponibili su www.gidroditalia.it.