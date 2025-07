Umberto Masucci presidente della neo FHP Intermodal

FHP avvia l’integrazione tra LOTRAS e CFI Intermodal; passaggio di consegne tra De Girolamo, fondatore di LOTRAS e il neo amministratore delegato Accomando

Milano. Il Gruppo FHP ha annunciato l’avvio formale del processo di integrazione tra le controllate LOTRAS e CFI Intermodal, percorso che si perfezionerà nei prossimi mesi e che vede come primo passaggio il controllo del 100% delle quote azionarie della LOTRAS e una nuova governance aziendale.

E’ un passaggio strategico per la nascita della nuova società FHP Intermodal.

Rrinnovato così il Consiglio di Amministrazione della neo società che continua a poter contare sulla presenza di Armando De Girolamo nella funzione di vicepresidente.

“Dopo aver guidato LOTRAS per più di trent’anni — ha dichiarato De Girolamo — continuerò a supportare il progetto nel mio nuovo ruolo, affiancando l’ad Accomando nei rapporti con i clienti storici e nello sviluppo di nuovi servizi. Crediamo fermamente nella visione di F2i per la razionalizzazione del settore e nella crescita futura del gruppo FHP”.

“Sono onorato di ricevere il testimone da De Girolamo — ha affermato Accomando — e determinato a portare avanti lo sviluppo sostenibile e innovativo di LOTRAS. Il mio impegno sarà anche facilitare l’integrazione con CFI Intermodal, così da costituire insieme FHP Intermodal. Siamo convinti che questa evoluzione porterà vantaggi tangibili per tutti i nostri clienti”.

Il CDA della società risulta così composto: – Umberto Masucci, presidente; – Armando De Girolamo, vicepresidente; – Angelo Accomando, amministratore delegato; – Paolo Cornetto, consigliere; – Marco Mantoan, consigliere.

L’obiettivo della FHP Intermodal rimane quello di garantire continuità gestionale e visione strategica, in un momento importante per il consolidamento del settore del trasporto ferroviario e intermodale in Italia.

Dicevamo ‘passaggio strategico’ che conferma la strategia industriale di FHP, intenta a razionalizzare e integrare le eccellenze della logistica ferroviaria, creando sinergie operative e sviluppando nuovi servizi su scala nazionale.

In questo modo FHP – leader italiano nella logistica portuale e ferroviaria delle merci rinfuse, che fa riferimento all’azionista di riferimento e maggiore gestore italiano di Fondi Infrastrutturali F2ì SGR – avvierà il processo d’integrazione organizzativa e societaria tra LOTRAS e CFI Intermodal per costituire FHP Intermodal, integrazione sulla quale il Gruppo FHP, guidato dal CEO Paolo Cornetto, lavorerà nei prossimi mesi.

La nascita di FHP Intermodal, impegna il Gruppo FHP a consolidare il proprio ruolo di operatore integrato nel trasporto merci ferroviario, con un’offerta sempre più ampia, efficiente e sostenibile.

In un contesto europeo che premia la logistica intermodale e a basse emissioni, l’operazione rappresenta un passo strategico per la competitività del sistema logistico italiano.

Abele Carruezzo

(Umberto Masucci neo presidente FHP Intermodal)