Barcellona e Shanghai creano un corridoio con rotte marittime a zero emissioni

(Il Presidente della Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, insieme al Presidente dell’Autorità Portuale di Barcellona, José Alberto Carbonell, durante la firma dell’accordo con i rappresentanti del Porto di Shanghai. Foto courtesy Autorità Portuale di Barcellona)

Il corridoio debutterà con percorsi per veicoli del produttore Chery, che mantiene un elevato volume commerciale tra Shanghai e Barcellona

Barcellona. Le Autorità Portuali di Barcellona e Shanghai hanno formalizzato un accordo per lo sviluppo di un ‘corridoio marittimo green e digitale’, con l’obiettivo di stabilire rotte coperte da navi alimentate da energia pulita e a zero emissioni.

L’iniziativa si inserisce in una strategia congiunta che persegue la decarbonizzazione del trasporto marittimo e allo stesso tempo rafforza il rapporto tra il porto catalano e la struttura portuale leader mondiale in termini di volume di container.

Il presidente della Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, su questa questa alleanza ha detto che “dà continuità al già importante rapporto tra i due porti e, soprattutto, concentra gli sforzi lavorando insieme per ottenere un corridoio digitale verde tra Shanghai e Barcellona”.

L’accordo è stato firmato dal presidente del porto di Barcellona, José Alberto Carbonell, e dal presidente dello Shanghai International Port Group (SIPG), Song Xiaodong, durante un incontro a cui ha partecipato anche Salvador Illa.

Il Governo ha informato che il progetto partirà “progressivamente” con la collaborazione della casa automobilistica cinese Chery, che mantiene “un volume significativo di scambi” tra i due porti.

Per lo sviluppo del corridoio, saranno necessari combustibili alternativi nei due porti, nonché servizi marittimi a emissioni zero tra l’Estremo Oriente e la regione del Mediterraneo.

Oltre ai progressi nella decarbonizzazione, l’accordo prevede la condivisione di conoscenze tecniche, buone pratiche e programmi di formazione in settori quali la digitalizzazione, la sostenibilità, la gestione e la sicurezza dei porti.

Si prevede inoltre di intensificare la collaborazione nel campo delle crociere, in concomitanza con la riattivazione del mercato turistico cinese.

Entrambe le Autorità portuali istituiranno un gruppo di lavoro bilaterale per definire priorità e progetti specifici, al fine di garantire l’efficace attuazione di ciascuna iniziativa.

Si consolida così il rapporto tra Barcellona e Shanghai principale partner commerciale del porto catalano.

La metà delle importazioni che Barcellona riceve proviene dalla Cina, principalmente elettronica, tessile, macchinari e beni di consumo. Allo stesso modo, circa il 10% delle esportazioni in partenza dal porto va verso destinazioni cinesi. Aziende come Cosco e Hutchison Ports, proprietaria di maggioranza di BEST, mantengono una presenza attiva nell’area portuale, e Barcellona si è affermata negli ultimi anni come punto di ingresso chiave per i veicoli di origine cinese in Europa.

Abele Carruezzo