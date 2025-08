Il porto di Amburgo imporrà alle navi da crociera di collegarsi all’alimentazione da terra a partire dal 2027

(Foto courtesy Autorità Portuale di Amburgo)

A partire dal 2027, il porto di Amburgo richiederà a tutte le navi da crociera in grado di collegarsi durante l’attracco, segnando un passo importante negli sforzi di decarbonizzazione del porto

Amburgo. Secondo i funzionari del porto, tutti i terminal crociere saranno dotati di impianti di alimentazione da terra a partire dal 2026.

Il collegamento alla terraferma è già disponibile presso i terminal crociere di Altona e Steinwerder, mentre dal prossimo anno il nuovo terminal HafenCity seguirà l’esempio, poiché il suo

collegamento è previsto per l’installazione e le prove durante l’anno.

Per utilizzare l’energia da terra, il porto di Amburgo imporrà a ogni nave di essere certificata individualmente e dotata dei necessari sistemi di bordo.

Come risultato di questi intensificati sviluppi infrastrutturali, Amburgo è destinata a posizionarsi quattro anni prima dell’entrata in vigore del Regolamento sull’Infrastruttura per i Combustibili Alternativi (AFIR) a livello europeo (AFIR) nel 2030.

L’AFIR, in conformità con la legislazione marittima FuelEU e la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), richiederà al 90% delle navi portacontainer e passeggeri di connettersi alla rete elettrica mentre sono attraccate per ridurre le emissioni.

Secondo il porto di Amburgo, che è considerato il primo in Europa a offrire il collegamento elettrico da terra per le navi da crociera, l’uso di questa tecnologia è attualmente in fase di ulteriore espansione in collaborazione con i partner di trasporto marittimo e i clienti portuali, in particolare gli operatori crocieristici.

Infatti, l’Autorità Portuale di Amburgo (HPA) ha stipulato accordi con operatori come la Mediterranean Shipping Company (MSC) e il suo braccio MSC Crociere, che ha firmato un accordo con il porto nel giugno 2024; AIDA Cruise uno dei primi operatori in Europa a utilizzare l’alimentazione da terra; la TUI Cruises, così come Phoenix Reisen, Norwegian Cruise Line e Fred Olsen.

Anche la compagnia di navigazione Ocean Network Express (ONE) con sede a Singapore e l’Autorità Portuale di Amburgo ha firmato un accordo per l’uso futuro dell’alimentazione da terra per le navi portacontainer.

Abele Carruezzo