Le Comunità di Panama contro l’espansione del Canale ricorrono alla Corte Suprema

(La protesta dei manifestanti; foto courtesy Ufficio Comune di Panama City)

Le Comunità interessate dal progetto da 1,6 miliardi di dollari del Canale di Panama per costruire un nuovo grande serbatoio d’acqua a Panama protestano ed intentano una causa davanti alla Corte Suprema chiedendo di archiviare il progetto incostituzionale

Panama City. Le Comunità di Panama che dovrebbero trasferirsi nell’ambito del piano del Canale di Panama per costruire un bacino idrico da 1,6 miliardi di dollari hanno presentato giovedì scorso un ricorso alla Corte Suprema, affermando che il progetto destinato a consentire più transiti di navi è incostituzionale.

Si tratta di 2.500 persone, interessate dalla costruzione del bacino idrico del Rio Indio, secondo i dati dell’Autorità del Canale,.

Il progetto, per l’Autorità del Canale, assicura più acqua dopo che la siccità che ha limitato il transito delle navi dalla primavera del 2023 all’inizio del 2024.

Il bacino aumenterebbe la capacità di transito del Canale fino a 15 navi al giorno durante la stagione secca e fornirebbe acqua potabile ai 4,5 milioni di abitanti di Panama.

La Rappresentante del ‘Coordinamento Campesina por la Vida’, il gruppo di agricoltori che ha intentato la causa, ha detto che la maggior parte dei residenti non vuole essere trasferita. La causa intentata sostiene che il progetto viola la Costituzione per sei motivi, tra cui il disprezzo per i diritti umani e i trattati ambientali firmati dal paese. Sostiene inoltre che l’Autorità del Canale non ha consultato adeguatamente le comunità colpite.

Un progetto alternativo per espandere un bacino idrico alimentato dal fiume Bayano, che non richiederebbe lo spostamento delle famiglie, dovrebbe invece essere preso in considerazione dal Canale, ha evidenziato il gruppo dei manifestanti.

“L’Autorità del Canale non ha fatto le cose per bene”, ha detto Santander Tristan, un avvocato delle Comunità, in Tribunale. “Il progetto Rio Indio deve essere fermato e deve essere aperto un processo di dialogo”.

Di sicuro è mancato il dialogo con le Comunità interessate che evidenziano le menzogne espresse dall’Autorità del Canale sul fatto che l’85% delle comunità censite ha sostenuto il progetto.

“Non hanno mai posto la domanda cruciale; Signori, volete lasciare la vostra terra, sì o no? Quindi che tipo di censimento è questo”.

Il gruppo si oppone anche a una grande diga che verrebbe costruita per contenere il fiume Indio. Gli ambientalisti hanno detto che le dighe stanno riducendo la biodiversità di Panama.

Circa 100 agricoltori e residenti della zona di Rio Indio stanno protestato fuori dal Tribunale con scritte “Non siamo contrari al progresso. Ci opponiamo al ritiro della nostra terra senza chiederci se è quello che vogliamo”.

Il bacino fa parte di un progetto da 8,5 miliardi di dollari per espandere il Canale in modo da poter gestire più traffico navale e domanda di servizi portuali, ha dichiarato il presidente di Panama Jose Raul Mulino.

Abele Carruezzo