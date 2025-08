I data center galleggianti, nuovo segmento del processo del trasporto marittimo

(Foto courtesy by MOL)

L’esplosione della domanda globale di elaborazione e archiviazione dei dati si scontra con i vincoli delle infrastrutture terrestri, portando a nuove soluzioni marittime: i data center galleggianti.

Imbarcadero, Stockton, California, USA. Sono strutture, ospitate su chiatte o navi adattate, che promettono flessibilità, dispiegamento più economico e sollievo dalle pressioni delle risorse terrestri e idriche.

Nautilus Data Technologies è stata pioniera del modello, operando Stockton 1 dal 2021 su una chiatta di 90 metri nel fiume San Joaquin in California, fornendo 7 MW di capacità IT utilizzando il raffreddamento ad acqua naturale.

Un secondo impianto è in corso in Irlanda. Altrove, gli esperimenti includono l’Hainan Underwater Intelligent Computing Centre in Cina e il galleggiante francese Denv-R da 100 kW a energia solare, lanciato nel 2023.

Lo slancio sta crescendo. A luglio, Mitsui OSK Lines (MOL) ha firmato un memorandum d’intesa con l’iniziativa Kinetics di Karpowership, controllata di Karadeniz, per fornire un data center galleggiante su larga scala entro il 2027.

Il progetto (nella foto sopra) prevede l’adeguamento di una nave porta-auto di 120 metri in una piattaforma con capacità da 20 MW a 73 MW e raffreddamento diretto ad acqua di mare.

Anche le giapponesi NYK, NTT Facilities, Eurus Energy, MUFG Bank e la città di Yokohama stanno pianificando una chiatta dimostrativa al molo di Osanashi, mentre Russia e Cina stanno portando avanti progetti pilota.

I data center mobili sono interessanti per quattro motivi principali.

Primo, la flessibilità: qualsiasi porto con alimentazione e accesso in fibra può ospitarne una.

Secondo, la scarsità di terreni: in nazioni densamente popolate o insulari come il Giappone e Singapore, gli immobili per i grandi data center sono proibitivi.

Terzo, l’uso dell’acqua: i data center convenzionali negli Stati Uniti consumano circa 1,7 miliardi di litri al giorno, spesso in Stati soggetti a siccità.

Gli impianti galleggianti attingono direttamente l’acqua di mare o di fiume, evitando lo stress dell’acqua dolce. I sistemi ibridi, come il raffreddamento a base di GNL di Keppel, offrono ulteriori alternative.

Infine, quarto, il riutilizzo delle navi riduce i costi: le navi più vecchie, come le Pure Car Carrier (Pcc) o Pure Car and Truck Carrier (Pctc) o le chiatte, possono essere convertite in data center, fornendo flessibilità sia per il riutilizzo delle risorse che per l’implementazione.

L’entità della domanda potenziale è sorprendente. L’analista McKinsey stima che la capacità globale dei data center potrebbe crescere del 19-22% all’anno fino a 171-219 GW entro il 2030, rispetto agli attuali 60 GW, con una crescita del 27% a 298 GW.

Ciò richiederebbe la costruzione di una capacità maggiore in sei anni rispetto agli ultimi due decenni messi insieme. Gli investimenti sono in forte aumento, passando da 223 miliardi di dollari Quartnel 2022 a 406 miliardi di dollari nel 2025, secondo lo statista McKinsey.

Oggi, non esiste ancora un singolo data center galleggiante operativo su una nave commerciale convertita, anche se il progetto pianificato da MOL potrebbe cambiare la situazione entro il 2027.

A livello globale, il data center onshore medio è di 100.000 metri quadrati e ci sono già oltre 11.800 strutture di questo tipo. Dato l’aumento della domanda, l’aumento dei costi dei terreni e le pressioni ambientali, il potenziale dei data center marittimi sembra significativo.

Se i primi progetti avranno successo, il settore potrebbe assistere a un’ondata di conversioni di navi che alimentano l’infrastruttura cloud da fiumi e porti.

Abele Carruezzo