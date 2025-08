(Foto archivio Il Nautilus)

Per il Registro Navale di Panama sempre più attento alla flotta ombra

Panama City. Il Registro Navale di Panama non accetterà più l’immatricolazione di petroliere o portarinfuse che hanno più di 15 anni.

Questa azione decisiva mira a ottimizzare le prestazioni della flotta, ridurre i rischi di arresto e impedire l’ingresso di navi della “flotta ombra”.

Secondo l’Autorità Marittima di Panama, questa flotta ombra (e non si tratta di una sola) è costituita principalmente da petroliere obsolete con strutture proprietarie opache che sono spesso sottoassicurate e impiegano pratiche non sicure per eludere le sanzioni internazionali, in particolare quelle che prendono di mira le spedizioni di petrolio russo e iraniano.

La nuova politica è stata formalmente comunicata attraverso un aggiornamento della MMN 11/2024, delineando i requisiti per il processo di verifica pre-check che tutte le navi devono completare prima di registrarsi sotto bandiera panamense.

La decisione fa seguito all’analisi dei dati delle ispezioni che mostrano che il 71% degli arresti di flotte tra il 2023 e la prima metà del 2025 ha coinvolto portarinfuse, navi da carico generale e petroliere di età superiore ai 15 anni.

Oltre al limite di età, Panama ha adottato ulteriori misure di sorveglianza, tra cui ispezioni trimestrali obbligatorie per le navi in come parte degli sforzi difficoltà e una maggiore verifica dei sistemi di gestione della sicurezza delle navi.

Panama ha affrontato critiche per la sua gestione delle navi della flotta ombra, nonostante la rimozione di oltre 650 navi dal suo Registro dal 2019 come parte degli sforzi per far rispettare le sanzioni occidentali.

Il Registro Navale di Panama è tra i più grandi del mondo con oltre 8.500 navi. Il paese ha lavorato per migliorare i suoi meccanismi di applicazione, avendo ritirato 214 navi da quando ha attuato misure di applicazione delle sanzioni più rapide lo scorso anno.

La nazione centroamericana sta collaborando attivamente con gli Stati Uniti in materia di registrazione e ha precedentemente firmato accordi con altri Stati di bandiera, tra cui la Liberia e le Isole Marshall, per condividere informazioni sulle navi respinte a causa di potenziali violazioni delle sanzioni.

Abele Carruezzo