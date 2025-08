Taranto, disarmo nave Corona Boreale, ancora problemi sulla pelle dei marittimi imbarcati

(Foto courtesy Massimo Todaro)

Taranto. Il ‘problema’ del disarmo dela nave Corona Boreale si ripete dopo il quello fallito lo scorso cinque maggio – verosimilmente autorizzato- afferma ADI Servizi marittimi – e non comprovato nelle procedure dall’Autorità Marittima.

ADI SM si occupa dei trasporti marittimi ed è completamente integrata nel ciclo produttivo degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, con rotte che partono dal sito di Taranto verso il Mar Tirreno e il Mare Adriatico.

Il disarmo della nave Corona Boreale, appartenente alla flotta ex Ilva, si affermava lo scorso 5 maggio 2025, che era stato deciso in conseguenza della scadenza delle certificazioni di classe della nave-spintore.

La diatriba tra la società Acciaierie d’Italia Servizi Marittimi, in amministrazione straordinaria dal 20 febbraio 2024 con decreto del MIMIT, si ripete con l’Unione Marittimi di Taranto che solleva ancora una volta la questione occupazionale dei marittimi imbarcati; anche se si disse da parte di ADI SM che sarebbero stati re-imbarcati su altre unità; come se fossero operai che passano da un caampo ad un altro; mentre esistonoo procedure di imbarco/sbarco regolamentate dalle Autorità Marittime con CCNL sulla gente di Mare.

Questa volta le cose sono un po’ diverse! I marittimi si sono rivloti ad uno Studio Legale per derimere la questione.

Per dovere di informazione – riceviamo dall’Ufficio Comunicazione dell’Unione Marittimi di Taranto – in allegato la copia della lettera che l’Avvocato Fabio Altese, in rappresentanza di alcuni marittimi imbarcati sulla M/N Corona Boreale, attualmente ormeggiata nel porto di Taranto, ha inviato a tutte le Autorità competenti, circa il nuovo invito a sbarcare, rivolto informalmente all’equipaggio dai dirigenti dell’ADI Servizi Marittimi in A. S, a seguito del disarmo temporaneo dell’unità navale disposto a far data dal 5 agosto.

La missiva si chiude con la richiesta di sospendere la procedura di disarmo e lo sbarco del personale marittimo fin quando non si farà chiarezza su una serie di aspetti tecnico giuridici e, segnatamente, sulla posizione lavorativa dei marittimi attualmente imbarcati sulla nave che potrebbero essere impiegati nel servizio di guardiana.

