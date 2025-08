Il presidente Mulino sostiene la causa di annullamento contro il contratto dei porti di Panama

(Il porto di Balboa; foto courtesy Autorità Portuale di Panama)

Il presidente di Panama Jose Raul Mulino ha anche fatto riferimento al processo di acquisizione di CK Hutchison. Cosco sfida Blackrock e Aponte a Panama

Panama City. La grande partita per i porti di Panama si scalda e dopo l’apertura di Ck Hutchison alla vendita degli scali da lei controllati (compresi quelli del Canale) al consorzio formato dal colosso finanziario americano BlackRock e da MSC, la società di shipping italo-svizzera dell’armatore Gianluigi Aponte, ora il gruppo di Hong Kong ha annunciato l’ingresso di un “investitore maggiore cinese” nel programmato affare per il trasferimento degli scali portuali sostenuto dagli Stati Uniti, che guardano con apprensione alla primazia della Repubblica Popolare in una via d’acqua strategica.

E’ nella China Ocean Shipping Company (COSCO), concorrente di primo piano di MSC nel traffico di container, il potenziale investitore. “Cosco riceverebbe una quota in 41 porti globali, ma non nei due porti del Canale di Panama che, secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbero soggetti all’influenza cinese”.

Il Presidente della Repubblica, José Raúl Mulino, ha espresso il suo sostegno alle cause intentate dal Controllore della Repubblica, Anel Flores, contro il contratto tra lo Stato e Panama Ports.

“La richiesta del Controllore Generale, che sostengo pienamente, è ben giustificata”, ha detto

Mulino durante la sua conferenza stampa consueta.

“Abbiamo visto tutti quanto è costato quel contratto alla nazione panamense, noi compresi. Quel contratto, quando è stato rinnovato per altri 25 anni, non è stato approvato dal Controller General.

Questo è ciò che ci viene chiesto, la sua nullità, perché non è stato approvato. Tutti i contratti elencati con terze parti devono essere approvati”, ha spiegato Mulino.

Il presidente ha anche parlato del processo di vendita della società madre di Panama Ports, CK Hutchison.

“L’altro problema è l’intero processo di vendita di quegli stessi porti, Balboa e Cristóbal, da parte della società CK Hutchison con sede a Hong Kong, che è a un punto morto, per quanto ne sappiamo. Sembra essere un processo ampio. Ci sono 41 porti in tutto il mondo in vendita e i due porti di Panama sono in processi separati. Quindi una cosa non ha nulla a che fare con l’altra”, ha spiegato.

Mulino ha annunciato che Panama adotterà una politica portuale per applicare una “strategia marittima e logistica coerente” in tutti i servizi offerti dal paese.

Il Controllore Generale della Repubblica, Anel Bolo Flores, ha annunciato l’altro giorno di aver intentato una causa presso la Corte Suprema di Giustizia, per incostituzionalità e nullità, contro il contratto tra lo Stato panamense e la Compagnia Portuale di Panama.

Flores ha dichiarato di essere andato in Tribunale per intentare questa causa per conto dello Stato panamense e spera di ricevere le risposte appropriate. “Ci sono pubblicazioni internazionali che riportano transazioni che coinvolgono i porti che Panama Ports rappresenta a Balboa e Cristóbal, e sono transazioni multimilionarie che non coinvolgono Panama, i veri proprietari dei porti”, ha sottolineato.

Abele Carruezzo

(Anel Flores; foto courtesy Ufficio Controllor General)