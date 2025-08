Compagnie di navigazione cinesi scelgono la rotta artica per velocizzare il commercio in Europa

(Tracceiati AIS di navi portacontainer cinesi che attraversano l’Artico nell’agosto 2025. foto courtesy Shipatlas)

Le rotte attraverso l’Artico sempre più frequentate d’estate per raggiungere porti euopei. La Rosatom prevede di trasformare questa via in un ‘corridoio di navigazione’ per tutto l’anno

Mosca. La Società per l’energia atomica Rosatom è una società statale russa con sede a Mosca, specializzata in energia nucleare, beni nucleari non energetici e prodotti ad alta tecnologia. Ha l’obiettivo di trasformare la via navigabile artica in un ‘corridoio di navigazione’ per tutto l’anno.

Lo sviluppo della rotta del Nord è diventato una priorità di Rosatom dopo che l’azienda è stata nominata operatore infrastrutturale alla fine del 2018. Rosatom ha il compito di organizzare la navigazione marittima all’interno della Northern Sea Route (NSR), sviluppare l’infrastruttura dei porti marittimi, compresa l’energia, creare un sistema di sicurezza della navigazione, nonché il supporto alla navigazione e all’idrografia.

La stagione di navigazione estiva nell’Artico vede diverse compagnie cinesi optare per loro navi portacontainer di solcare la rotta attraverso l’Artico al fine di sfruttare il percorso più breve da e per l’Europa.

Attualmente il trasporto di container attraverso l’Artico è limitato a un periodo di 4-5 mesi tra luglio e novembre. Ma le aziende cinesi mirano a lanciare rotte per tutto l’anno attraverso la rotta del Mare del Nord entro il 2030.

L’operatore cinese Newnew Shipping continua ad espandere la sua offerta nell’Artico da quando ha avviato il servizio nel 2023. L’anno scorso la compagnia ha completato 13 viaggi lungo la rotta russa del Mare del Nord trasportando circa 20.000 container.

La compagnia ha attualmente due vettori in transito nell’Artico e almeno altre tre delle sue navi che hanno i relativi ‘permessi’ per navigare su quella rotta.

La Newnew Polar Bear è partita da Shanghai il 16 luglio scorso, facendo rotta verso l’Artico dopo una sosta nella Baia di Nakhodka nell’estremo oriente russo. È previsto l’arrivo nel porto russo di Akhangelsk entro il 15 agosto.

Si tratta del primo ritorno della nave nelle acque artiche ed europee dal 2023, da quando è stata coinvolta nell’incidente del connettore baltico nel Mar Baltico.

Le indagini hanno concluso che la nave Newnew Polar Bear ha trascinato l’àncora per centinaia di miglia nautiche, causando danni alle infrastrutture del fondo marino; il Comandante della nave rimane attualmente sotto processo in Cina.

La Newnew Star da 3.534 teu è in viaggio da Tianjin, da dove è partita il 20 luglio, alla volta di San Pietroburgo. Il viaggio durerà circa 4 settimane rispetto ai circa 40-50 giorni di un percorso tradizionale attraverso il Canale di Suez.

La Hui Da 9, una nave feeder da 2.500 teu, gestita da Fujian Huihai Shipping Co Ltd, è partita da San Pietroburgo in Russia lo scorso 20 luglio con destinazione Rizhao nella Cina orientale.

L’azienda è un nuovo operatore nel settore delle spedizioni attraverso la rotta russa del Mare del Nord. La rotta artica può ridurre di circa 3 settimane un viaggio tra il Nord Europa e l’Asia orientale.

Almeno un’altra dozzina di navi portacontainer hanno ricevuto i permessi per navigare lungo la rotta artica della Russia, comprese le navi di ritorno Newnew Panda 1, Xin Xin Tian 2 e Xin Xin Hai 1 e Istanbul Bridge (ex Flying Fish 1).

L’anno scorso Flying Fish 1 è diventata la più grande (4.890 teu) e la prima nave portacontainer Panamax a viaggiare attraverso l’Artico.

Questo passagio per la rotta artica riceverà un ulteriore impulso il mese prossimo, quando un altro operatore di nicchia cinese, Sea Legend Shipping, prevede di lanciare un servizio di linea tra la Cina e il nord Europa.

L’offerta stagionale consiste in un viaggio di 18 giorni tra Qingdao, Shanghai, Ningbo (tutta la Cina), Felixstowe (Inghilterra), Rotterdam (Paesi Bassi), Amburgo (Germania) e Danzica (Polonia).

Sarà il primo servizio liner del suo genere a collegare diversi porti asiatici ed europei lungo la stessa rotta. Gli operatori utilizzano sia navi portacontainer della low- ice-class e sia navi convenzionali del tipo no-ice-class.

In collaborazione con la russa Rosatom, Newnew Shipping prevede di effettuare un ordine per cinque navi portacontainer della ice-class Arc7, ciascuna con una capacità di 4.400 teu.

“Attualmente stiamo lavorando su questioni relative all’inserimento di ordini per la progettazione e la costruzione di navi portacontainer della ice-class Arc7 con una capacità di 4.400 teu. Stiamo decidendo su un cantiere navale che sarà in grado di intraprendere la loro costruzione e stiamo studiando varie misure di sostegno al progetto da parte delle autorità russe e cinesi”, ha recentemente dichiarato un rappresentante di Rosatom, Vladimir Panov.

Resta da vedere se il percorso può essere trasformato in un ‘corridoio di navigazione’ per tutto l’anno. I funzionari russi hanno ripetutamente annunciato piani per facilitare il trasporto marittimo tutto l’anno lungo la rotta, ma finora solo un piccolo numero di viaggi di prova ha transitato lungo la rotta durante l’inverno.

Abele Carruezzo

(La NewNew Polar Bear in un convoglio sulla rotta del Mare del Nord, ottobre 2023; foto courtesy Rosatomflot)