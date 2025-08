Online il palinsesto di Port&ShippingTech International Conference, Genova 15 – 17 ottobre

ONLINE L’AGENDA!



La nuova edizione di Port&ShippingTech – International Conference, torna ad aprire il confronto tra professionisti con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo italiano e internazionale.

L’edizione 2025 navigherà tra: Hegemonic Confrontation: the new shipping context; Intelligent Shipping: AI, automation, telecoms, navigation; Sea Resources: an opportunity for the Italian shipping cluster; Green Shipping Summit: decarbonization and energy efficiency. Sustainability and impact reduction; Ports and the Economy: governance, connections, integration; The Sea as a Technological Profession.

DOVE E QUANDO

La 17°edizione di Port&ShippingTech – International Conference, si terrà dal 15 al 17 ottobre 2025.

L’evento si apre mercoledì 15 ottobre con la tradizionale Special Night, serata di networking, mirata a celebrare il gemellaggio con la Naples Shipping Week.

Port&ShippingTech – International Conference proseguirà giovedì 16 e venerdì 17 ottobre con due giornate di conferenze tematiche presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova.

