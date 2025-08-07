Il porto di Huelva sviluppa una tecnologia per rilevare la nebbia e trascrivere i messaggi radio

(Foto courtesy AP Huelva)

Queste soluzioni sono le prime iniziative spagnole integrate nella Piattaforma di Intelligenza Artificiale per i Porti dell’Asociación Española del Transporte (AET)

Huelva. L’Autorità Portuale di Huelva, in collaborazione con l’Università di Huelva e la società Elecnor, ha creato due soluzioni tecnologiche incentrate sul miglioramento della sicurezza portuale: un sensore di nebbia non puntiforme e un sistema di trascrizione automatica per le comunicazioni radio.

Queste iniziative fanno parte dei primi sviluppi tecnologici realizzati in Spagna ad essere incorporati nel repository pubblico della Piattaforma di Intelligenza Artificiale per i Porti (PIAP, Plataforma de Inteligencia Artificial para Puertos), promossa dall’Associazione Spagnola dei Trasporti (AET), e sono stati convalidati per il loro impatto e applicabilità in ambienti reali.

PIAP nasce dal lavoro collaborativo – nell’applicazione di nuove tecnologie nel campo logistico-portuale – dei Ports Working Groups (WG) e del Digital Transformation Working Group dell’AET, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità nei porti in Spagna, in Europa e nel resto del mondo.

La piattaforma si presenta come un repository pubblico e aperto, dove vengono raccolte e validate le principali soluzioni tecnologiche applicabili al settore portuale a livello globale.

Tra i suoi obiettivi vi sono: – La diffusione e la promozione di progetti di IA e digitalizzazione.- La valutazione della fattibilità e della scalabilità delle soluzioni tecnologiche.- La validazione e la raccomandazione strategica di strumenti innovativi.- La formazione e l’implementazione di piloti in ambienti reali.

PIAP ha una struttura organizzativa guidata dai suoi Coordinatori e da un Advisory Board, composto da esperti del settore e da rappresentanti degli sponsor. Questo tavolo ha la missione di garantire che la piattaforma rimanga allineata ai trend e alle esigenze del settore portuale,

promuovendo l’adozione di soluzioni tecnologiche ad alto impatto.

Il presidente dell’Autorità Portuale di Huelva, Alberto Santana, in una sua nota ha evidenziato che “queste iniziative affermano il ruolo dello scalo di Huelva come punto di riferimento in termini di innovazione e digitalizzazione, al fine di garantire la sicurezza nelle operazioni portuali”.

Per il presidente Santana, si tratta di soluzioni leader che i progetti innovativi del porto di Huelva saranno in grado di servire il resto dei porti del sistema portuale spagnolo (Puertos del Estado).

A questo proposito, il capo del Dipartimento di Tecnologia, Mafran Martínez, ha fatto notare che il suo Dipartimento ha lavorato in “stretta collaborazione” con la Piattaforma di Intelligenza Artificiale (PIAP) per “queste soluzioni, richieste anche da altri porti”.

Da parte sua, il coordinatore della Piattaforma di Intelligenza Artificiale per i Porti (PIAP), Jaime Seijas, ha evidenziato che “l’incorporazione di questi sviluppi segna un prima e un dopo”. “Non solo sono i primi progetti spagnoli sulla piattaforma, ma dimostrano il potenziale dei nostri porti per guidare la trasformazione digitale del settore”, ha aggiunto.

In questo modo, Huelva contribuisce all’obiettivo che la PIAP continui a identificare, convalidare e diffondere soluzioni tecnologiche che promuovano l’innovazione nei porti di Spagna, Europa e America Latina.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy PIAP)