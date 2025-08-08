IL GRUPPO GRIMALDI, SWS E LEAPMOTOR CELEBRANO LA CONSEGNA DELLA GRANDE TIANJIN

Dalla metà di agosto, questa nave Ammonia Ready da 9.241 CEU sarà impiegata per potenziare i servizi di trasporto di veicoli sulla rotta Asia Orientale – Nord Europa

Shanghai/Napoli- Nel porto di Shanghai, si è svolta la cerimonia di battesimo e consegna della nave Grande Tianjin del Gruppo Grimaldi. L’evento segna un traguardo significativo non solo per il gruppo armatoriale italiano, ma anche per Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited (SWS) e Leapmotor International.

La Grande Tianjin è la prima di sette moderne navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) commissionate dal Gruppo Grimaldi ai cantieri SWS e CSTC (China Shipbuilding Trading Company Limited) – due società parte di China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC). Con la sua consegna, si festeggia la 600ª nave costruita da SWS: un traguardo eccezionale che testimonia l’esperienza, la qualità e il ruolo centrale del cantiere nello sviluppo dell’innovazione marittima.

L’evento simboleggia anche l’avvio di una partnership ancora più solida e strategica tra il Gruppo Grimaldi e Leapmotor. Tra pochi giorni, infatti, la Grande Tianjin partirà da Shanghai diretta verso il Nord Europa, trasportando il suo primo carico – che comprende, tra gli altri veicoli Leapmotor, ben 1.000 SUV elettrici nuovi.

L’evento

Tra i partecipanti alla cerimonia odierna erano presenti Chen Gang, Presidente di SWS, Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, e Luigi Pacella Grimaldi, Direttore Automotive Intercontinental del Gruppo Grimaldi.

La Vicepresidente di Leapmotor, Zhou Ying, ha svolto il ruolo di madrina della nave, sottolineando l’importanza crescente della collaborazione tra il costruttore automobilistico e il gruppo armatoriale.

“La Grande Tianjin è la prima collaborazione tra SWS ed il Gruppo Grimaldi, nonché la prima PCTC che SWS costruisce con una capacità di 9.000 CEU. Onde garantire l’avvenuta consegna, tutte le squadre coinvolte hanno lavorato in stretta collaborazione. Come da verifica, i dati sulla performance della nave sono in linea con le specifiche di progetto, e la qualità del lavoro è stata riconosciuta da tutte le parti coinvolte”, ha dichiarato Chen Gang.

“L’innovazione cinese nei veicoli elettrici sta salpando verso il mondo, e Leapmotor è orgogliosa di guidare questo movimento”, ha dichiarato Tianshu Xin. “Oggi, con partner d’eccellenza come Grimaldi, siamo presenti in oltre 30 Paesi, con più di 1.500 punti vendita e assistenza nel mondo, e oltre 800.000 veicoli elettrici intelligenti consegnati.”

“La consegna della Grande Tianjin da parte di SWS rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno per un trasporto veicoli sostenibile ed efficiente lungo le principali rotte globali e, nello specifico, quelle che collegano l’Asia al resto del mondo”, ha affermato Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi. “Negli ultimi anni abbiamo investito molto per rafforzare i nostri collegamenti con la Cina e più in generale con l’area asiatica. I principali costruttori automobilistici, come Leapmotor, continuano a darci fiducia, e noi continuiamo ad impegnarci a superare le loro aspettative, adattandoci alle loro esigenze in continua evoluzione.”

Caratteristiche della nave

Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri ed una stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Tianjin è stata progettata per il trasporto di veicoli (automobili, SUV, furgoni, ecc.) sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali, e di qualsiasi altro tipo di carico rotabile. Nello specifico, ha una capacità di carico di 9.241 CEU (Car Equivalent Unit), con quattro ponti adibiti anche al trasporto di altre merci rotabili, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e alti fino a 6,5 metri.

La nave è tra le prime a essere dotata di un motore elettronico MAN B&W 7S60 ME-C10.6-HPSCR TIER II–TIER III, che garantisce uno dei più bassi consumi specifici di carburante della categoria e il rispetto delle normative internazionali più severe in materia di emissioni di CO₂, NOx e SOx.

In particolare, grazie alle dimensioni che massimizzano la capacità di carico, al progetto nave consolidato, alle innovazioni progettuali ed impianti di ultima generazione, la Grande Tianjin riduce significativamente l’indice di emissioni di CO2 per carico trasportato – fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione.

Inoltre, la nave ha ricevuto la notazione di classe Ammonia Ready del RINA (Registro Italiano Navale) che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È, inoltre, predisposta per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing), che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa green al consumo di carburanti tradizionali durante le soste in porto.

Una partnership rafforzata tra Grimaldi e Leapmotor

Il Gruppo Grimaldi è partner logistico di Leapmotor dal 2022, fornendo 22.500 CEU di capacità di movimentazione veicoli al mese tra Asia ed Europa.

Nei primi sette mesi del 2025, Leapmotor ha registrato un volume combinato di vendite interne ed esportazioni pari a 271.793 unità, diventando il brand NEV n.1 tra le start-up in Cina. Leapmotor International conta oggi più di 1.500 punti vendita e assistenza in oltre 30 mercati.

La rete strategica globale del Gruppo Grimaldi consente una copertura geografica estesa e una significativa riduzione dei costi di distribuzione, grazie a rotte ottimizzate e collegamenti consolidati. In particolare, la flessibilità dei servizi da e verso i porti asiatici è garantita da una flotta di oltre 20 navi PCTC e con/ro, che offrono una capacità adattabile e permettono una gestione efficiente delle priorità in base alla domanda.

La Grande Tianjin sarà impiegata sul servizio Asia Orientale – Nord Europa. È la prima unità consegnata delle 17 PCTC Ammonia Ready ordinate dal Gruppo Grimaldi a cantieri cinesi. Le restanti 16 saranno consegnate a partire da fine agosto 2025 fino al 2027.

Questo importante investimento permetterà al Gruppo di ampliare la propria copertura nei mercati globali, migliorare l’efficienza operativa e soddisfare al meglio le esigenze logistiche in continua evoluzione dei suoi clienti.