La flotta ombra cresce sempre più velocemente

La crescita del numero di navi sanzionate ha subito un’accelerazione nell’ultimo anno

Vienna. Gli analisti di Kpler hanno monitorato la flotta sanzionata negli ultimi cinque anni. Il numero di navi soggette a sanzioni è passato da circa 370 nel luglio 2020 a circa 1.650 nel luglio 2025, mentre il numero di aziende colpite è aumentato da circa 60 a quasi 500, con la crescita più rapida dopo la metà del 2024.

BRS, società di brokeraggio navale, ha statistiche simili sulla forte crescita della cd flotta ombra (dark fleet) di petroliere quest’anno; afferma che la flotta ombra è cresciuta di circa 30 petroliere al mese nel 2025, anche se le Autorità occidentali scatenano le sanzioni più aggressive viste da molti anni.

Di particolare rilievo: 886 petroliere – il 78% della flotta ombra – sono ora considerate sanzionate, in netto aumento rispetto alle sole 191 dell’anno scorso, secondo BRS.

“I sistemi di screening devono essere riorganizzati per fondere l’identità delle navi, la legittimità della bandiera e gli allarmi di sicurezza regionali; l’esposizione lungo la rotta Cina/India dovrebbe essere sottoposta a stress test; e le catene opache dovrebbero essere identificate e isolate o eliminate prima che le azioni esecutive le espongano”, ha scritto Dimitris Ampatzidis, analista del rischio e della conformità presso Kpler, in un nuovo rapporto.

TankerTrackers ha anche pubblicato un elenco di petroliere sanzionate, reso disponibile al pubblico tramite il suo link. L’elenco contiene i nomi e i dettagli di 1.202 petroliere oggi. Viene aggiornato automaticamente su base giornaliera.

Da parte sua, Windward, una piattaforma di analisi marittima israeliana, ha identificato circa 1.900 navi come parte della flotta ombra. I dati Windward mostrano che il 40% delle petroliere iraniane e il 30% delle petroliere russe della flotta oscura utilizzano ora registri fraudolenti, segnalando false flag o il cui stato di bandiera è sconosciuto.

I registri fraudolenti collegati a questi traffici dall’Organizzazione Marittima Internazionale includono Aruba, Benin, Curaçao, Guinea, Guyana, Eswatini, Malawi, Timor Est e St Maarten.

Altre navi trasmettono falsamente che sono battenti bandiera con Registri Navali legittimi.

“La portata e la prevalenza senza precedenti di navi battenti falsa bandiera – il numero è raddoppiato in meno di 12 mesi – è ora una minaccia significativa per l’integrità normativa del commercio marittimo globale e mina le fondamenta del sistema economico marittimo mondiale”, ha dichiarato Windward in un recente rapporto.

Il secondo trimestre di quest’anno ha visto un forte aumento del numero di navi registrate nei nuovi Registri sotto falsa bandiera.

L’Eswatini (ex Swaziland) ha registrato un aumento del 260% delle immatricolazioni di navi sotto falsa bandiera nel secondo trimestre, secondo Windward. Le registrazioni di navi sotto falsa bandiera nei Caraibi olandesi – che coprono Curaçao, St. Maarten e Saint Barthélemy – sono aumentate del 98%, mentre la Guyana ha visto un aumento del 105% delle registrazioni di navi sotto falsa bandiera.

Abele Carruezzo