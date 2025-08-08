Lloyd’s Register informa: Nuovi requisiti dell’IMO per la segnalazione della perdita di container in mare

(Foto courtesy IMO)

L’IMO ha adottato nuovi emendamenti, in vigore dal 1° gennaio 2026, che richiederanno alle navi di segnalare i container smarriti in mare

Londra. Questi cambiamenti richiedono ai comandanti di segnalare senza indugio sia la perdita che l’osservazione dei container, garantendo una comunicazione tempestiva con le navi vicine, gli Stati costieri e le Amministrazioni di bandiera.

Gli emendamenti mirano a migliorare la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente e la tracciabilità dei container perduti. Il Regolamento si applica a qualsiasi nave che trasporta uno o più container o che osserva container persi in mare.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Le principali modifiche riguardano la SOLAS Capitolo V – Sicurezza della navigazione con l’adozione della risoluzione MSC.550(108) sono state introdotte le seguenti disposizioni.

Regolamento V/31 – Messaggi di pericolo: – Il comandante di ogni nave coinvolta nella perdita di container segnala senza indugio l’incidente alle navi nelle vicinanze, allo Stato costiero più vicino e allo Stato di bandiera. – Se la nave è abbandonata o non è in grado di effettuare la segnalazione, la società (come definita nella convenzione SOLAS IX/1.2) si assume gli obblighi di segnalazione. – Lo Stato di bandiera, una volta informato, segnala l’incidente all’IMO tramite il GISIS (Global Integrated Shipping Information System). – Il comandante di ogni nave che osserva i container alla deriva è tenuto a segnalare l’incidente anche alle navi nelle vicinanze, allo Stato costiero più vicino e allo Stato di bandiera.

Regolamento V/32 – Informazioni richieste nei messaggi di pericolo

Per le perdite di container, la comunicazione deve includere: – Tipo di segnalazione: Perdita di container da una nave; – dentità della nave (numero IMO/nome/indicativo di chiamata/MMSI), ora (UTC) e posizione dell’incidente (effettiva, stimata o scoperta); – Numero o numero stimato di contenitori persi; – Se sono coinvolte merci pericolose (incluso il numero ONU, se noto); – Descrizione dei contenitori (ad es. dimensioni, tipo, se vuoti); – Qualsiasi informazione aggiuntiva pertinente come la fuoriuscita del carico, le condizioni meteorologiche, lo stato del mare e la deriva stimata. – Una volta verificato il numero di contenitori perduti, viene inviata una relazione di follow-up, chiaramente contrassegnata come “definitiva”. – Per le osservazioni di container alla deriva, devono essere riportate informazioni analoghe, ma in questo caso come tipo di relazione “Osservazione di container alla deriva in mare”.

Protocollo MARPOL I – Articolo V – Adottato con la risoluzione MEPC.384(81), il seguente emendamento allinea la convenzione MARPOL alla convenzione SOLAS: – Un nuovo paragrafo richiede che le segnalazioni di perdita di container debbano essere effettuate in conformità con i regolamenti SOLAS V/31 e V/32.

Gli armatori, gli operatori navali e i comandanti delle navi dovrebbero attuare quanto segue: – Aggiornare i sistemi di gestione della sicurezza (SMS) per riflettere i nuovi obblighi di segnalazione. – Assicurarsi che le squadre di ponti siano addestrate sulle nuove procedure SOLAS V/31 e V/32. – Rivedere e testare i protocolli di comunicazione con gli Stati di bandiera e le autorità costiere. – mplementa sistemi per registrare e verificare i dati di perdita dei container per una reportistica accurata.

Abele Carruezzo