Revisione Legge Speciale per Venezia: l’Ordine Ingegneri presenta il documento programmatico

“Il Gruppo di Lavoro Revisione Legge Speciale per Venezia istituito dall’Ordine Ingegneri Venezia – spiega il Presidente Mariano Carraro – ha il piacere di presentare pubblicamente un approfondito rapporto sulla revisione della Legge Speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, un tema di fondamentale importanza per il futuro di uno dei patrimoni culturali e ambientali più preziosi del mondo. Ringrazio pubblicamente i colleghi ingegneri per l’impegno profuso in questo importante lavoro portato a termine lo scorso aprile: Marco Baldin, Francesco Baruffi, Mazia Boscolo Sale, Afro Massaro, Maurizio Pozzato, Antonio Rusconi, Giovanni Sandri, Roberto Scibilia e Davide Tiozzo”.

Il documento mette in luce la necessità di aggiornare e armonizzare il quadro normativo vigente, creando un sistema legislativo coerente che consenta all’Autorità per la Laguna NMAV di esercitare efficacemente i propri compiti di tutela e gestione.

La complessità della situazione attuale deriva dalla natura unica della laguna, che necessita di una gestione multidisciplinare e coordinata, integrando competenze ingegneristiche, urbanistiche, economiche, legislative e ambientali. Il rapporto sottolinea come l’attuale legislazione di salvaguardia, ormai obsoleta, richieda una revisione urgente che consideri le peculiarità del territorio e le sfide imposte dai cambiamenti climatici.

Tra le priorità a breve e medio termine individuate dal Gruppo di Lavoro, spiccano:

1.la gestione regolare del sistema Mo.S.E., con una chiara definizione delle regole operative per la chiusura totale o parziale delle paratoie, e la manutenzione continua degli impianti;

2.’avvio di monitoraggi e sperimentazioni finalizzati alla definizione del Piano Generale degli Interventi, indispensabile per indirizzare le azioni successive all’entrata a regime del Mo.S.E.;

3.la redazione e approvazione del Piano Morfologico, fondamentale per gestire l’equilibrio idrogeologico della laguna;

4.l’aggiornamento dei piani urbani e delle infrastrutture, in particolare per il centro storico di Venezia e delle isole, con interventi mirati a contrastare l’innalzamento delle acque e a garantire la sicurezza e la vivibilità dei territori lagunari;

5.lo studio di possibili soluzioni alternative e complementari al Mo.S.E., vista la sua natura non definitiva e la crescente incidenza degli effetti combinati di eustatismo e subsidenza, che potrebbero compromettere l’efficacia del sistema entro la fine del secolo.

Il rapporto richiama inoltre l’importanza di rilanciare il tessuto economico e sociale della città, contrastando fenomeni preoccupanti come lo spopolamento del centro storico e la dipendenza da una monocultura turistica. A tal fine, vengono evidenziati i settori scientifici, culturali e ambientali come leve strategiche per un rilancio sostenibile, attraverso investimenti pubblici mirati che stimolino iniziative imprenditoriali innovative e attraggano talenti.

Un capitolo centrale del documento è dedicato alla portualità, pilastro fondamentale dell’economia veneziana e veneta. Il porto commerciale di Venezia, nonostante alcune criticità infrastrutturali, rappresenta un nodo strategico nel traffico marittimo dell’Adriatico e un volano economico di primaria importanza, capace di offrire un’alternativa alla monocultura turistica. L’entrata in funzione del Mo.S.E. e le nuove normative sul traffico navale impongono una gestione attenta e coordinata per preservare l’equilibrio ecologico della laguna, garantendo al contempo la competitività del sistema portuale.

Il rapporto sottolinea la necessità di un forte coordinamento tra l’Autorità per la Laguna NMAV e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per assicurare che gli interventi infrastrutturali rispettino le esigenze di tutela ambientale e sostenibilità a lungo termine. Questo coordinamento è particolarmente importante considerando le sfide poste dai cambiamenti climatici, quali l’innalzamento del livello del mare e l’aumento degli eventi meteorologici estremi, che influenzano direttamente la gestione della laguna e del sistema Mo.S.E.

Inoltre, il documento invita a un approccio aperto e partecipativo, coinvolgendo non solo gli esperti ma anche la comunità locale, le istituzioni e gli attori economici in un dibattito trasparente e condiviso, elemento essenziale per la riuscita di politiche efficaci e durature.

L’Ordine degli Ingegneri si propone come partner attivo e collaborativo, pronto a sostenere l’Autorità per la Laguna NMAV, anche nella fase di elaborazione di bandi e concorsi internazionali di idee, per favorire soluzioni innovative e all’avanguardia da parte di esperti e istituti di ricerca internazionali.

Infine, il Gruppo di Lavoro sollecita l’Autorità a passare rapidamente dalla fase di studio a quella operativa, attivando la convocazione del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, che rappresenta un momento cruciale per rilanciare il confronto e le decisioni strategiche su questo tema vitale.

La salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è una sfida complessa che richiede un impegno congiunto, innovativo e sostenibile. Il documento del Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Ingegneri vuole contribuire in modo concreto a questo importante percorso, offrendo un quadro di priorità e indicazioni utili per costruire insieme il futuro di una città simbolo di storia, cultura e natura.