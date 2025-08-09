Panama è il primo Registro ad applicare le regole per reprimere le operazioni Ship-to Ship

(Foto courtesy Malaysia Coast Guard, Malaysian Maritime Enforcement Agency, MMEA)

Panama ha avviato la sua regola per reprimere i trasferimenti STS mirati alla flotta ombra

Panama City. Il Registro Navale di Panama ha iniziato ad applicare le sue nuove regole a partire dal 6 agosto, richiedendo la segnalazione dei trasferimenti di petrolio offshore pianificati da nave a nave (Ship-to-Ship) come ultimo passo di una serie di repressioni contro la flotta di petroliere ombra.

Panama aveva annunciato i piani per le nuove regole a maggio scorso e sottolinea che, con la norma ora in vigore, è diventato il primo Registro Navale al mondo a implementare controlli più severi e la tracciabilità obbligatoria per i trasferimenti offshore di idrocarburi da nave a nave (STS).

“Questa misura risponde al crescente uso di navi in attività illecite come l’evasione segreta delle sanzioni grezze e le operazioni prive di controlli, pratiche spesso associate alla cosiddetta flotta ombra”, afferma il Registro Navale di Panama nel suo annuncio. Avverte che “la non conformità, a seconda della sua gravità, può portare alla cancellazione della registrazione panamense di una nave”.

Il regolamento richiede a tutte le petroliere battenti bandiera panamense con una stazza lorda pari o superiore a 150 tonnellate di notificare all’Autorità Marittima di Panama (PMA) almeno 48 ore prima, fornendo tutti i dettagli tecnici e logistici di ciascuna operazione STS.

Oltre ai dettagli sulle navi coinvolte, devono fornire l’ubicazione, il tipo di trasferimento e la quantità da trasferire. Se l’operazione varia di oltre sei ore, il comandante o la compagnia di navigazione devono aggiornare i dettagli segnalati al PMA.

Le compagnie di navigazione sono inoltre tenute a fornire i dati di contatto di una persona designata a terra. Devono inoltre confermare che i piani STS sono conformi alla convenzione MARPOL dell’IMO.

L’entrata in vigore della regola STS segue un’altra azionedel Registro questa settimana, anch’essa mirata alla flotta di petroliere ombra. Il Registro panamense riferisce che non accetterà più la registrazione di petroliere (e rinfuse) che hanno più di 15 anni. Una sua analisi dei dati ha mostrato che le navi più vecchie rappresentavano la maggior parte delle detenzioni.

Panama, sotto la pressione degli Stati Uniti e di altri, si è mossa per eliminare il suo Registro e ha emanato nuove regole per rendere più veloce e meno complicato rimuovere le navi sanzionate o con altre violazioni. Panama ha riferito questa settimana di aver rimosso 17 petroliere sanzionate giorni prima dagli Stati Uniti in un giro di vite su una rete di spedizioni iraniane.

Panama è l’ultima di un numero crescente di giurisdizioni che cercano di rafforzare l’applicazione della legge contro la flotta di petroliere ombra.

La Grecia, l’anno scorso, ha chiuso una baia favorita dalle petroliere nel commercio petrolifero russo.

La scorsa settimana, la Malesia, che è già nota per la sua applicazione contro l’ancoraggio illegale, ha annunciato nuove regole su un’altra area chiave preferita dalle petroliere ombra per effettuare i trasferimenti. La Malesia ha creato nuove norme di ancoraggio e ha chiuso l’area alla maggior parte delle petroliere.

In Europa, gli sforzi si sono concentrati sull’applicazione dei requisiti per l’assicurazione e la certificazione adeguata.

Nonostante ciò, la flotta di petroliere ombra continua a crescere. Le ultime stime parlano di oltre 1.100 navi, anche se le sanzioni dell’UE e del Regno Unito hanno spinto alcune petroliere fuori dal commercio.

Gli sforzi per ridurre l’STS avranno un impatto sia sulle petroliere russe che su quelle che sostengono l’Iran. Entrambi sono noti per l’uso dell’STS e di altri sforzi per nascondere le origini dell’olio o per mescolarlo con altri oli di provenienza per rendere la miscela meno identificabile.

Abele Carruezzo