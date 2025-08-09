Quand’è che un marittimo non è un marittimo?

(Joachim Affeldt/Shutterstock.com)

Steven Jones, fondatore del Seafarers Happiness Index, scrive della crescente preoccupazione per le squadre di operai occasionali imbarcati

Londra. L’ultimo Seafarers Happiness Index (SHI) rivela crescenti tensioni, poiché alcuni armatori si rivolgono sempre più a squadre di operai occasionali (riding squeds) per portare a termine il lavoro e aumentare il numero di passeggeri sulle loro navi.

In passato, la possibilità per gli appaltatori temporanei di salire a bordo con un mandato definito, di solito relativo a un compito, un progetto o un’attrezzatura specifici, è di lunga data e rappresenta un approccio importante, utile e sensato.

Se il metodo di usare operai occasionali per un determinato lavoro a bordo di una nave è temporaneo, questo non è un problema. Tecnici competenti con una consegna mirata da fornitori affidabili che sono veri esperti nel loro kit e nel loro campo, portano avanti il compito.

“Le cose diventano più problematiche – afferma Steven Jones di Seafarers Happiness Index – quando le persone arrivano con un mandato aperto, e finiscono per avere una lunga permanenza a bordo, una permanenza davvero molto lunga. Quando sono lì per colmare una carenza di marittimi e arrivano senza le competenze, l’esperienza o la certificazione dei marittimi, e questo è un vero problema”.

Secondo la politica ITF – International Transport Workers’ Federation – le “riding squeds” legittime dovrebbero essere limitate a un mese su un periodo di 12 mesi. Quando vediamo che le squadre si fermano per più viaggi, questo indica chiaramente che vengono utilizzate come sostituti di un vero e proprio equipaggio piuttosto che per un lavoro temporaneo specializzato.

Secondo le risposte SHI, queste squadre di operai stanno creando problemi di convivenza sociale a bordo delle navi, compromettendo il contratto di lavoro dei marittimi imbarcati, cioè dell’equipaggio arruolato fra la Gente di Mare dalle Autorità Marittime.

Al di là dei problemi di sicurezza immediati, l’uso diffuso di queste squadre minaccia la futura forza lavoro marittima eliminando le posizioni di livello base e le opportunità di avanzamento di carriera.

Per l’International Transport Workers’ Federation (ITF), il lavoro dei marittimi è stato precarizzato a causa del crescente impiego delle “riding squeds”: squadre di lavoratori – non marittimi – assunte a bordo come manodopera aggiuntiva. Sebbene originariamente fossero lavoratori specializzati assunti in base alle necessità, queste squadre sono sempre più utilizzate per svolgere una vasta gamma di lavori: riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, meccaniche, radio e di navigazione; pulizia e verniciatura; movimentazione merci; sicurezza; e ormeggio.

Questi operai impiegati nelle squadre occasionali non sono coperti da contratti collettivi in materia di retribuzione o condizioni di lavoro. Non devono essere dichiarati idonei dal punto di vista medico al lavoro a bordo, né devono essere formati sulle procedure di emergenza.

Ora ci sono sempre più prove che le squadre di marinai si stanno aggregando alle navi in modo permanente, anziché temporaneo, e che di fatto svolgono i compiti dei marinai. L’impiego di personale a bordo di squadre di marinai può compromettere le retribuzioni e le condizioni di lavoro concordate per i marittimi. E sebbene si tratti di lavoratori occasionali, alcuni Stati ora considerano i lavoratori a bordo di squadre di marinai come parte dell’equipaggio della nave ai fini dei livelli minimi di sicurezza.

L’impiego di lavoratori non controllati e non registrati può inoltre compromettere la sicurezza della nave ai sensi del Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (ISPS).

Se le navi faticano a soddisfare le scale minime di sicurezza per l’equipaggio, la risposta dovrebbe essere costituita da soluzioni adeguate, non da pratiche che sminuiscono i marittimi, insultano l’industria e mettono in pericolo le persone vulnerabili sia fisicamente che professionalmente.

Gli Ispettori del Controllo dello Stato di Approdo dovrebbero verificare la durata del dispiegamento dei membri della squadra di occasionali e assicurarsi che non vengano utilizzati come sostituti permanenti dell’equipaggio. Le società di classificazione richiedono già la documentazione delle riparazioni da parte di non membri dell’equipaggio, ma dovrebbero anche informarsi sulla durata del dispiegamento. I marittimi dovrebbero essere incoraggiati a presentarsi attraverso canali riservati quando queste squadre svolgono regolarmente servizi di equipaggio per periodi prolungati.

La navigazione dipende da marittimi adeguatamente formati e retribuiti. Quando confondiamo il confine tra lavoratori temporanei specializzati ed equipaggio permanente, miniamo gli standard di lavoro e la sicurezza e la sostenibilità del trasporto marittimo globale stesso.

“E’ tempo di fare chiarezza – aggiunge Steven Jones di Seafarers Happiness Index- su quando un marittimo non è un marittimo? Dobbiamo garantire che coloro che lavorano in mare ricevano le protezioni, la formazione e il riconoscimento che meritano”.

Abele Carruezzo