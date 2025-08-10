Gemini Cooperation raggiunge il 90,3% di affidabilità del programma sulla pianificazione di un viaggio

(Foto courtesy Gemini Cooperation)

Antwerp, Belgo. Con il 50% di tutte le navi che arrivano con più di 8 ore di ritardo, i vettori offrono diversi livelli di affidabilità in termini di puntualità, ma i loro metodi di misurazione di questo parametro cruciale per la consegna spesso non sono comparabili.

Maersk e Hapag-Lloyd stanno utilizzando l’analisi di Sea-Intelligence che mostra che raggiungono il loro obiettivo di affidabilità del 90% del programma, ma i dati di un altro fornitore forniscono numeri inferiori.

Per una compagnia di navigazione è importante sapere gli orari di partenza e/o di arrivo di una nave in un determinato porto per una più efficace pianificazione delle operazioni portuali.

Le domande più critiche per l’affidabilità della pianificazione sono: Una nave sulla linea Asia – Europa è partita per il suo viaggio quando lascia il suo primo porto asiatico o quando lascia l’Asia?

La Gemini Cooperation tra Hapag-Lloyd e Maersk sta mostrando i primi segni di mantenere la sua promessa: portare una maggiore affidabilità al trasporto marittimo di linea globale.

Nel suo primo mese di attività, Gemini Cooperation ha registrato un’impressionante affidabilità del programma in tutti gli scali dell’alleanza, superiore al 90 %, ben al di sopra della media del settore di circa il 50 %.

Una volta completamente implementata, la rete offrirà una solida struttura globale di servizi progettata intorno all’affidabilità, alla connettività e alla sostenibilità.

Capire quando una nave parte o arriva in orario è fondamentale per l’USP Gemini Cooperation, ma sembra che “in tempo” possa significare molte cose diverse secondo la tipologia della nave e della rispettiva compagnia e cosa viene misurato.

Secondo Sea-Intelligence, la misura indipendente utilizzata dalle linee membri di Gemini Maersk e Hapag-Lloyd, l’affidabilità del programma dell’alleanza ha soddisfatto la promessa del vettore agli spedizionieri di oltre il 90% di affidabilità.

eeSea, con sede a Copenaghen, anch’essa un fornitore indipendente di intelligence marittima, stima la propria affidabilità tra l’80 e il 90%, fluttuando a seconda delle rotte commerciali. Si tratta comunque di numeri elevati, circa il doppio della media globale, ma al di sotto del 90% promesso come commercializzato da Gemini.

In teoria, dovrebbe essere semplice calcolare se una nave arriva a destinazione in orario, se ha un orario di partenza schedulato e un orario di arrivo stabilito e se parte o attracca dopo o prima di tali orari, se è puntuale, in caso contrario è in ritardo. Ma non tutti i calcoli sono uguali.

I dati sull’affidabilità degli orari sono fondamentali per Gemini, sono il punto di forza unico dell’alleanza, un fattore che differenzia i suoi servizi dal resto del settore.

Nell’ultimo rapporto di SeaIntel sull’affidabilità degli orari per i mesi maggio/giugno 2025, si segnala per la Gemini Cooperation un’affidabilità degli orari del 93,2% su tutti gli arrivi. Questo è stato il punteggio più alto riportato dall’inizio di Gemini nel febbraio 2025.

Tuttavia, stanno emergendo domande su come viene misurata l’affidabilità della programmazione, soprattutto sul punto (porto) di’inizio di un liner e sul punto (porto) di arrivo inclusi i vari collegamenti infra liner.

eeSea raccoglie la programmazione proforma, in pratica il marketing agli spedizionieri di quando un servizio partirà e il suo orario di arrivo previsto nei porti. Utilizzando questi dati e gli orari di arrivo in porto registrati, misurati rispetto agli orari di arrivo proposti, eeSea calcola l’affidabilità della pianificazione di un servizio.

Utilizzando questo metodo, eeSea calcola che i servizi di Gemini sono affidabili circa l’80%, molto più alti rispetto ai concorrenti più vicini, ma non raggiungono il 90%.

La differenza nella misura dell’affidabilità sta nel fatto che SeaIntel utilizza una metodologia diversa da eeSea, ma non è chiara la comprensione della differenza dei risultati ottenuti e come abbia influenzato le tempistiche.

Per eeSea, l’indizio della differenza non è l’orario di arrivo, ma piuttosto l’ora di partenza della nave.

Ad esempio, gli orari dall’Asia all’Europa vengono rilasciati 60 giorni prima della partenza e quindi potrebbero essere state apportate modifiche agli orari, prima della data di partenza effettiva.

Quindi, la scelta dell’orario modificato e l’orario critico per bloccare gli orari di partenza diventa fondamentale.

In sostanza, non fissano la proforma in sé, ma fissano invece un programma di nave comunicato a un dato T-minus. Quindi, se la Maersk oggi (2025-07-30) dice che arriverà a Rotterdam il 2025-08-30, questo è ciò con cui li misura. Oggi sarebbe il T-30 (30 giorni prima dell’orario effettivo di arrivo). E il 30-08-2025 è indipendentemente dal fatto che sia già in ritardo di due giorni (cioè il proforma potrebbe dire che dovrebbe arrivare il 28-08-2025).

Se la nave arrivasse il 31 agosto in questo scenario, SeaIntel lo registrerebbe con un giorno di ritardo, ma eeSea, utilizzando il proforma, sosterrebbe che è in ritardo di tre giorni.

Naturalmente le due metodologie dovraanno affrontare le modifiche che si verificano ai programmi quando vengono annunciati per la prima volta e quindi SeaIntel ignora i primi 14 giorni dopo il rilascio di un programma proforma, su questa base.

Quindi, da 14 a 28 giorni prima dell’arrivo della nave in Europa, il consulente selezionerà casualmente un programma, utilizzando una metodologia che rimane non divulgata. Tutti gli orari sono compresi tra 14 e 28 giorni prima dell’arrivo della nave, tra le due e le quattro settimane prima che gli orari vengano bloccati.

Sulla linea Asia-Europa, questo è un po’ complesso, perché i tempi di transito sono più lunghi di quattro settimane, quindi i vettori sono già in navigazione.

Si accetta che le navi avranno lasciato l’ultimo porto di scalo in Asia e navigheranno verso l’Europa, tuttavia, questa non è una regola Gemini, ma è la metodologia utilizzata da SeaIntel per tutti i servizi dall’Asia all’Europa negli ultimi 12 anni.

Cinque mesi dopo il suo lancio, l’amministratore delegato di AP Moller-Maersk, Vincent Clerc, ritiene che la Gemini Cooperation stia già dimostrando il suo valore.

Abele Carruezzo