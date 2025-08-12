Piloti inglesi adottano corso interattivo per conformarsi al nuovo regolamento SOLAS sui trasferimenti a bordo di navi

(Foto courtesy UKMPA)

La United Kingdom Maritime Pilots’ Association (UKMPA) ha lanciato un nuovo strumento educativo interattivo per migliorare la sicurezza dei trasferimenti dei piloti

Londra. La scala pilota per nave – cd biscaggina – è un tipo specializzato di scala utilizzata per trasferire in sicurezza i piloti consentendo l’accesso verticale tra la pilotina e la nave. È progettata per soddisfare i requisiti e i regolamenti specifici stabiliti dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per le operazioni di trasferimento dei piloti.

Oltre a essere potenzialmente mortali, le carenze delle ‘scale pilota’ e negli accordi di trasferimento dei piloti possono comportare gravi conseguenze operative e finanziarie per la catena di approvvigionamento.

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei trasferimenti dei piloti, la United Kingdom Maritime Pilots’ Association (UKMPA) ha lanciato un nuovo strumento educativo interattivo – app online- progettato per migliorare la comprensione e la conformità con il regolamento SOLAS V/23, recentemente rivisto.

Il nuovo strumento, accessibile online come post interattivo, fornisce una guida pratica altamente visiva a tutte le parti interessate coinvolte negli accordi di trasferimento dei piloti (PTA), supportando operazioni di imbarco più sicure in tutta la flotta globale.

Il lancio del corso interattivo segue l’adozione da parte del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’IMO di standard di prestazione aggiornati per i PTA (MSC 110, giugno 2025).

Ora si richiede che le disposizioni non conformi debbano essere segnalate e non utilizzate fino a quando non vengono rettificate.

Si tratta di un cambiamento critico nella responsabilità sia per i piloti sia per l’equipaggio della nave. Con l’accesso obbligatorio a Internet ora richiesto a bordo delle navi ai sensi della Convenzione sul Lavoro Marittimo, la nuova risorsa digitale è facilmente accessibile a tutte le navi.

Ogni anno, circa 100.000 navi commerciali fanno scalo nei porti del Regno Unito, l’equivalente di quasi 300 navi ogni giorno, ovvero una ogni cinque minuti. Queste navi arrivano 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, richiedendo un sistema di trasferimento sicuro ed efficiente da parte dei piloti a tutte le ore e in tutte le condizioni atmosferiche.

In quanto porta d’accesso al commercio globale del Regno Unito, l’efficienza e la sicurezza dei PTA sono fondamentali, non solo per la vita individuale, ma anche per la continuità delle catene di approvvigionamento nazionali.

Le carenze nelle scale dei piloti e negli accordi di trasferimento possono comportare gravi conseguenze operative e finanziarie. Le navi con condizioni di imbarco non conformi o non sicure subiscono ritardi immediati, poiché i piloti non possono salire a bordo fino a quando l’accordo non viene rettificato.

In alcuni casi, queste carenze fungono da campanelli d’allarme, indicando problemi più ampi con la gestione delle navi e possono innescare ispezioni di controllo da parte dello Stato di Approdo, durante le quali le navi possono essere trattenute fino a quando i problemi non vengono risolti.

Il manuale online traduce i requisiti tecnici in un formato accessibile e interattivo; è uno strumento – risorsa visiva – che consente a comandanti, architetti navali, piloti e Autorità Portuali di visualizzare immediatamente l’aspetto della conformità, riducendo i rischi e i ritardi nelle operazioni portuali.

Le caratteristiche principali riguardano: – Progettazione visiva interattiva con diagrammi cliccabili. – Evidenzia gli errori di conformità comuni rispetto alle configurazioni delle best practice. – Supporta la formazione, le ispezioni di sicurezza e i controlli pre-arrivo. – Consente l’adozione anticipata prima delle scadenze di applicazione.

Lo ricirdiamo che le nuove scadenze per la conformità alla norma SOLAS V/23 sono le seguenti: – 1 gennaio 2028, Nuove costruzioni. – 1 gennaio 2029, prima ispezione per le navi SOLAS esistenti. – 1 gennaio 2030, Navi non SOLAS.

E’ noto che la sicurezza durante i trasferimenti dei piloti è una responsabilità condivisa. Questo app interattiva, facilmente accessibile, rafforza la responsabilità condivisa e aiuta a ridurre al minimo i costosi ritardi causati dalla non conformità, proteggendo in ultima analisi sia la vita che la catena di approvvigionamento globale.

L’UKMPA incoraggia l’uso diffuso della piattaforma da parte di armatori, Autorità Portuali, Società di Classificazione, Stati di bandiera e assicuratori marittimi, che hanno tutti un interesse personale a migliorare la conformità al PTA in tutto l’ecosistema marittimo.

Abele Carruezzo