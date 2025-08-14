Ancora un incidente nel lago di Como: imbarcazione da diporto travolge una bagnante

Dall’inizio della stagione e con l’arrivo di milioni di turisti, è l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” della Guardia Costiera, che ogni anno garantisce la sicurezza della vita umana in mare e sui laghi italiani.

L’intera operazione sarà supportata da una rete capillare composta da 280 Uffici Marittimi, 5 Nuclei subacquei e 4 Basi aeree, in grado di garantire un servizio costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per le emergenze in mare resta attivo il numero 1530, affiancato dal Numero unico per le emergenze – 112, già operativo in molte Regioni.

Non è mai sufficiente parlare di “sicurezza” in mare e/o in lago, soprattutto in questo periodo di vacanze in cui i cd ‘naviganti d’estate’ si sentono competenti in tutto e per tutto, trascurando l’importanza della salvaguardia della vita in mare.

Ogni giorno, è facile osservare un uso improprio di moto d’acqua e altri sport pericolosi senza giubbotti di salvataggio e rimanere indifferenti di fronte a tanta ‘non – sicurezza’.

Gli incidenti possono verificarsi velocemente e avere esiti gravi per le persone coinvolte.

Senza esprimere valutazione sul caso ultimo di cronaca verificatosi sul lago di Como, possimao affermare che in generale gli incidenti si possono verificare per diversi motivi: errore umano, condimeteomarine avverse e guasti con avarie alle apparati di bordo.

Per ridurre il ‘riscio nautico’ (Rn = Ft x Fu x Fa – Fattore tecnico, umano e ambientale) è necessario riconoscere questi fattori anche per conservare una ‘sicurezza’ in navigazione.

Premesso che il ‘fattore tecnico’, cioè l’imbarcazione sia stata progettata e costruita secondo standard certificati da cantieri affidabii, galleggiante e atta alla navigazione, rimane il ‘fattore umano’.

Gli errori dell’uomo durante la conduzione di una barca non si eliminano solo con il conseguimento di una patente a quiz. Molti operatori del diporto, appassionati di sport acquatici non ricevono una formazione sufficiente per gestire situazioni di emergenza. Presentano uno scarso ‘potere decisionale’.

L’eccesso di velocità, il consumo eccessivo di alcol, il trascurare l’equipaggiamento di sicurezza sono fattori che possono causare direttamente incidenti.

Un guasto o un’avaria alle attrezzature o agli impianti di bordo può rendere pericolosa una gita in mare in brevissimo tempo. Problemi come guasti al motore, dispositivi di sicurezza difettosi o prolemi con i dispositivi e/o giubbotti di salvataggio sono semore fattori di rischio.

Sull’ambiente, molti diportisti non riescono a monitorare cambiamenti meteo-marini, come forti venti o tempeste inaspettate, variazioni della temperatura, e, affidandosi a qualche app non certificata, possono andare incontro a rischio nautico che comprometta la navigazione.

Secondo i report – Guardia Costiera – sui sinistri marittimi del diporto nautico e non solo si evidenzia che il 20% degli incidenti riguardano la scarsa manutenzione e scarsi controlli come fonti di rischio.

Durante la scorsa estate (2024) sono state soccorse oltre 1700 persone tra bagnanti e diportisti.

Si sottolnea sempre di avere a disposizione un ‘piano delle emergenze’ e prima di partire essere vigili su tutto; la barca non è un’auto! E per mare non esistono ‘piazzolle di sosta’. E’ utile sempre un ripasso sulla ‘familiarizzazione’ della barca e questo vale soprattutto per gli ospiti.

Promuovere una dimensione culturale sulla sicurezza della barca e della navigazione richiede uno sforzo da parte di diportisti, compagnie di navigazione e/o di noleggio per il diporto nautico, per rendere consapevoli gli stessi operatori sulle cause degli incidenti, consigliando loro di adottare le migliori pratiche per rispondere in tempi brevi alle emergenze di bordo e di navigazione.

Le misure di sicurezza includono programmi educativi, ispezioni regolari e linee guida disicurezza.

Le organizzazioni sociali, club sportivi, circoli della vela e le varie associazioni navali che promuovono la cultura del mare, i porticcioli turistici, non siano solo titolari di ‘posto-barca’, ma possono realizzare anche delle esercitazoni di sicurezza.

Al diportista rimane sempre il compito di informarsi presso le Autorità Marittime – Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – sulle novità normative e varie ordinanze sulla navigazione locale e di altura, e soprattutto sulle dotazioni obbligatoirie di sicurezza, se non si vuole andare incontro a rischi nautici e con sanzioni amministrative, comprese quelle di natura legale. In alcuni casi, le conseguenze di un incidente potrebbero portare a rivendicazioni legali.

Abele Carruezzo