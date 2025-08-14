GNL pesante: affrontare le sfide operative a bordo delle navi

Il trasporto di GNL via mare comporta diverse sfide tecniche; Brookes Bell offre un rapporto di consigli pratici nell’affrontare il rischio marittimo, nell’ingegneia e nella risoluzione dei problemi operativi

Londra. Si tratta di un problema importante per la presenza di idrocarburi ‘pesanti di GNL’ o a catena lunga che possono generare dei problemi operativi durante il trasporto, compresi quelli relativi alla movimentazione.

Negli ultimi tempi, il Club del Regno Unito ha osservato un aumento dei casi in cui le navi GNL hanno dovuto affrontare ritardi operativi a causa della presenza di carichi di GNL.

Il GNL è costituito principalmente da metano, ma include anche piccole quantità di altri idrocarburi come etano, propano e butano, insieme a tracce di azoto. Il problema sorge quando gli idrocarburi più pesanti (chiamati ‘C6+’) sono presenti in quantità maggiori.

A differenza del metano, questi composti possono solidificarsi alle temperature di stoccaggio ultra-fredde utilizzate per il GNL (circa -162°C), causando congelamento e intasamento nelle attrezzature navali come condutture, pompe o filtri.

Diverse regioni producono GNL con composizioni leggermente diverse e anche una concentrazione apparentemente minuscola dello 0,04 mol% (o 400 ppm) di carichi pesant; un carico di 100.000 tonnellate equivale a circa 40 tonnellate di carichi pesanti e questo può causare un caos operativo.

Quando si affrontano problemi operativi come l’intasamento del filtro o l’aumento della contropressione, è essenziale ispezionare i componenti interni del macchinario del recipiente per identificare potenziali fonti di ingresso di umidità o altre forme di contaminazione.

Una volta esclusa la possibilità di ingresso di umidità, si consiglia di raccogliere campioni di residui del carico e del filtro per test estesi utilizzando GPA 2286, una procedura specializzata in grado di rilevare anche piccole concentrazioni di idrocarburi pesanti (inferiori allo 0,01 mol%).

Nel rapporto di Brookes Bell si evidenziano i dettagli relativi al campionamento e alla procedura di test suggerita.

La presenza di carichi di GNL può portare a ritardi, aumento dei costi e controversie legali tra armatori e noleggiatori. Anche i danni causati ai macchinari e alle attrezzature della nave possono essere molto costosi, non solo in termini di costi di riparazione, ma anche di perdita di tempo.

Vi è una serie di misure pratiche che possono essere adottate per cercare di ridurre al minimo i problemi che possono sorgere, tra cui l’introduzione di clausole su misura nei contratti che definiscano chiaramente le responsabilità sia degli armatori che dei noleggiatori. Queste clausole possono riguardare le modalità di gestione, trattamento o scarico di idrocarburi pesanti per evitare complicazioni operative e legali.

INTERTANKO, nella sua guida rivista a partire da luglio 2025, ha fornito un aggiornamento essenziale sulle implicazioni commerciali e legali degli idrocarburi a catena lunga (C6+) nei carichi di GNL. La guida delinea come tali componenti, anche in concentrazioni minime, possano causare conseguenze operative e finanziarie di vasta portata per le navi metaniere e le navi alimentate a GNL.

Per le navi alimentate a GNL, le conseguenze possono essere particolarmente dirompenti.

INTERTANKO evidenzia i casi in cui il debunkering diventa necessario a causa dell’intasamento dei sistemi di alimentazione causato dai composti C6+. Tali operazioni non sono solo impegnative dal punto di vista logistico, ma possono anche portare a perdite commerciali e ritardi imprevisti, soprattutto quando non è prontamente disponibile un’adeguata infrastruttura di debunkeraggio.

Per maggiori informazioni contattare il sito di INTERTANKO, la cui guida ha sollecitato queste elementari note.

Mentre, in caso di forti ritardi o problemi operativi legati agli idrocarburi, il coinvolgimento tempestivo del P&I e del Defence Club (Ansuman Ghosh, direttore dipartimento ingegneria ) è fondamentale per affrontare con successo le complessità legali e tecniche e ridurre al minimo il rischio di controversie che possono riguardare nave, carico e operatori.

Abele Carruezzo