Prima nave inglese telecomandata e senza equipaggio certificata prima delle prove

(Foto courtesy ACQUA Ocean)

La nave Pioneer è diventata il primo ROUV con l’alimentazione a idrogeno certificato nel Regno Unito

Londra. La certificazione rappresenta uno sviluppo significativo nell’evoluzione dei percorsi normativi per le navi senza equipaggio e che operano nelle acque del Regno Unito.

La Pioneer, alimentata a idrogeno, è una nave telecomandata e senza equipaggio (ROUV, Remotely Operated Underwater Vehicle); ha ricevuto la prima certificazione del Regno Unito secondo il Workboat Code 3 in vista delle sue prossime prove.

Il Lloyd’s Register (LR), che ha rilasciato la certificazione su autorizzazione della Maritime and Coastguard Agency, riferisce che rappresenta uno sviluppo significativo nell’evoluzione dei percorsi normativi per le navi senza equipaggio e autonome che operano nelle acque del Regno Unito.

“Questa certificazione rappresenta un importante passo avanti, non solo per ACUA Ocean o LR, ma per l’industria marittima del Regno Unito in generale”, ha dichiarato Anderson Chaplow, Principal Specialist di LR.

“Dimostra che la certificazione di ROUV piccoli e complessi ai sensi dell’Allegato 2 è realizzabile e stabilisce un precedente da seguire per altri operatori del settore. Mostra anche cosa è possibile fare quando sviluppatori, Autorità di regolamentazione e Società di classificazione collaborano per rendere operative le tecnologie emergenti in modo sicuro”, ha aggiunto Anderson Chaplow.

Sviluppata da ACUA Ocean, con sede a Plymouth, la Pioneer è una nave di superficie senza equipaggio (USV, Unmanned Surface Vessel ), alimentata a idrogeno e di lunga durata, progettata per la sorveglianza, il monitoraggio e l’ispezione offshore.

La nave, che è lunga 14,2 metri (46,5 piedi), può gestire carichi utili fino a 6,5 tonnellate da un container ISO di 20 piedi nella parte centrale. Utilizza un design a pontone ed è in grado di dispiegare in sicurezza i carichi utili dei sensori e del sistema fino a un’altezza d’onda significativa di quattro metri.

La Pioneer è dotat di un sistema di propulsione integrato a celle a combustibile a idrogeno, navigazione autonoma avanzata e funzionalità di comando remoto.

Le aziende segnalano il design modulare su misura per una varietà di operazioni offshore, come il monitoraggio ambientale, la consapevolezza del dominio marittimo e l’ispezione delle infrastrutture offshore.

La nave è un prototipo sviluppato nell’ambito della Clean Maritime Demonstrator Competition (CMDC) del Regno Unito, progettata per supportare lo sviluppo e mostrare tecnologie innovative volte ad accelerare la decarbonizzazione marittima.

ACUA Ocean prevede di completare le attività di prova nell’ambito dell’operazione a idrogeno prima di intraprendere ulteriori lavori di sviluppo sulle varianti ibride ed elettriche di Pioneer.

L’azienda sta anche sviluppando il concept vessel Maelstrom di 24 metri per fornire una piattaforma stabile, lunga e di lunga durata per carichi utili più grandi e una maggiore autonomia e resistenza.

LR riferisce che continua a lavorare con gli operatori di tutta la comunità ROUV e delle navi autonome e prevede di rilasciare ulteriori certificazioni WBC3 Annex 2 nei prossimi mesi.

Abele Carruezzo

(La nave, è telecomandata e senza equipaggio, è lunga 14 metri; foto courtesy ACUA Ocean)