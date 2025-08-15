Sicurezza marittima delle Nazioni Unite: USA e Cina si affrontano

(Foto courtesy IMO)

Segretario Generale dell’IMO ha affrontato le questioni di sicurezza mentre gli Stati Uniti e la Cina si scambiavano accuse

Washington. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto nei giorni scorsi, un dibattito aperto di alto livello sulla ‘Sicurezza Marittima’, offrendo l’opportunità agli Stati Uniti e alla Cina di scambiarsi accuse sul comportamento dell’altro.

L’incontro è stato presieduto dall’attuale presidente del Consiglio di Sicurezza, il presidente di Panama José Raúl Mulino, creando il forum per i paesi per affrontare le richieste di Donald Trump agli Stati Uniti di riprendere il controllo del Canale di Panama.

Mulino, che ha rappresentato Panama, che questo mese ha la leadership di turno del Consiglio di Sicurezza, ha usato il forum per riaffermare la sovranità di Panama. Ha ribadito che il Canale appartiene a Panama e ha chiesto la sua continua neutralità. Ha detto che questa è la “migliore difesa” contro le minacce globali.

La Cina, nelle sue osservazioni di apertura, aveva chiesto politiche di ampio respiro. Ha affermato che i membri devono sostenere lo stato di Diritto internazionale e salvaguardare l’equità e la giustizia.

Il rappresentante permanente, l’Ambasciatore Fu Cong, ha chiesto di rafforzare la cooperazione tra le Forze dell’ordine per combattere la criminalità marittima, di sostenere le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla comunicazione e la cooperazione regionale e di migliorare la governance globale.

Quando è stato il turno di parlare della rappresentante ad interim degli Stati Uniti, Dorothy Shea, ha immediatamente affrontato le questioni relative al Canale di Panama.

Shea avrebbe anche usato il suo tempo per chiedere controlli contro l’Iran, chiedendo anche il rilascio della nave MSC Aries e altre navi che l’Iran detende; ha condannato ulteriori azioni degli Houthi, e ha nuovamente citato gli sforzi della Corea del Nord per eludere le sanzioni.

Pur affermando che gli Stati Uniti sostengono Panama, Shea ha detto ai membri: “Gli Stati Uniti, tuttavia, rimangono preoccupati per l’influenza smisurata della Cina sull’area del Canale di Panama, in particolare sulle infrastrutture critiche e sulle operazioni portuali… L’influenza della Cina nell’area del Canale non è solo un rischio per Panama e gli Stati Uniti, ma piuttosto una potenziale minaccia al commercio globale e alla sicurezza”.

Shea ha anche affermato che “le rivendicazioni marittime espansive e illegali della Cina e le azioni aggressive dimostrano la sua minaccia alla sicurezza marittima”.

La Cina ha chiesto tempo per confutare i commenti degli Stati Uniti e l’Ambasciatore Cong si è rivolto contro gli Stati Uniti, affermando che gli Stati Uniti stavano usando il loro tempo su varie questioni al Consiglio di Sicurezza per fare “accuse infondate e diffamazioni contro la Cina… Vorrei ribadire che la Cina ha sempre rispettato la sovranità di Panama sul Canale di Panama e ha riconosciuto il suo status di via navigabile internazionale permanentemente neutrale. Gli Stati Uniti fabbricano menzogne e attacchi infondati contro la Cina semplicemente per creare un pretesto per il suo controllo del Canale. La Cina si oppone fermamente alla coercizione economica e al bullismo e sollecita gli Stati Uniti a cessare le sue bugie e il suo incitamento inventati”.

La Cina ha continuato definendo gli Stati Uniti il più grande piantagrane che mina la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale.

“Vorrei anche sottolineare che l’egemonia degli Stati Uniti, la mentalità da Guerra Fredda e le azioni unilateraliste stanno aumentando drammaticamente i rischi per la sicurezza marittima globale”, ha detto l’ambasciatore Cong.

La Cina ha osservato che gli Stati Uniti non hanno accettato la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e stanno ignorando il Diritto internazionale e gli avvertimenti dell’Autorità Internazionale dei Fondali Marini.

Il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha anche sollevato preoccupazioni sulle grandi questioni che l’industria marittima deve affrontare, ringraziando il Consiglio di Sicurezza per il suo sostegno nel riconoscere la gravità della sicurezza e di altre questioni per l’industria marittima. Dominguez ha delineato le iniziative dell’IMO durante il suo discorso, riconoscendo il continuo sostegno del Consiglio di Sicurezza al lavoro dell’IMO.

Abele Carruezzo