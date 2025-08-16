Gestione dei rischi nelle navi a doppia alimentazione

(Terminal di Gnl; foto archivio Il Nautilus)

Londra. Mentre lo shipping internazionale cerca di adattarsi ai mandati della decarbonizzazione come FuelEU Maritime, le navi a doppia e tri-alimentazione tipicamente in grado di operare con gas naturale liquefatto (GNL), olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (VLSFO) e gasolio marino (MGO) stanno entrando in servizio a ritmo sostenuto.

Queste navi offrono una maggiore flessibilità del carburante e conformità normativa, ma stanno anche dando origine a nuovi casi di contenzioso legale e complessità operative, in particolare nello stoccaggio e nella movimentazione di combustibili convenzionali.

L’introduzione dei biocarburanti nel mix aggiunge ulteriori livelli di complessità, amplificando la necessità di solide strategie di gestione del carburante.

Un recente articolo dello Studio Lgale HFW – Holman Fenwick & Willan – (rete internazionale, con oltre 700 avvocati nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente e nell’Asia Pacifico), ha attirato l’attenzione su un aumento delle richieste di risarcimento relative alla degradazione del carburante sulle navi metaniere a doppia alimentazione.

Ciò si verifica in genere quando le navi funzionano principalmente a GNL, portando a uno stoccaggio prolungato di combustibili tradizionali come il VLSFO, che può quindi degradarsi prima dell’uso, richiedendo il de-bunkering o causando problemi ai macchinari.

Questa tendenza si rispecchia nei recenti casi dii contenezioso che sono complessi dal punto di vista operativo e quasi non affrontati dal punto di vista giuridico, soprattutto quando VLSFO rimane inattivo a bordo per lunghi periodi.

Per comprendere meglio il panorama dei rischi, la Corte Inglese ha consultato tre operatori di navi GNL che gestiscono navi con motori dual/tri-fuel. Le loro esperienze riflettono una serie di strategie e vincoli del mondo reale.

Un operatore ha scelto di evitare completamente l’uso del VLSFO, citando non solo problemi di durata di conservazione, ma anche timori di danni al motore e contaminazione dovuti a bunker difettosi. Invece, utilizzano MGO esclusivamente durante le operazioni non GNL, nonostante la pressione del noleggiatore per adottare VLSFO.

Gli altri due operatori continuano a utilizzare VLSFO, ma solo con l’aiuto di additivi per migliorare la stabilità. L’obiettivo è quello di consumare VLSFO entro sei mesi, anche se segnala una serie di problemi di manipolazione e stoccaggio, tra cui fanghi, crescita microbica e necessità di ulteriori filtraggi e purificazioni.

Questo contesto operativo rende sempre più difficile per i proprietari delle navi sostenere un’affermazione sulla qualità del carburante se il carburante è stato fornito molti mesi prima e non è stato adeguatamente monitorato.

Nel suo recente commento giuridico, HFW evidenzia i crescenti rischi associati al VLSFO sulle navi a doppia alimentazione, in particolare se immagazzinate per lunghi periodi. A differenza dell’olio combustibile ad alto tenore di zolfo (HSFO), che può rimanere stabile fino a due anni, il VLSFO può iniziare a degradarsi in appena tre-sei mesi. Questo degrado può portare a seri problemi operativi, tra cui la formazione di morchie e danni al motore.

Il fatto che i noleggiatori in genere forniscano il carburante e ne garantiscano l’idoneità al momento della consegna, la responsabilità per le sue condizioni in corso non è sempre chiaramente definita nelle clausole di noleggio a tempo standard (Time charter). Queste clausole spesso mancano di disposizioni che attribuiscano la responsabilità per il monitoraggio della qualità del carburante durante lo stoccaggio a lungo termine.

Ai sensi del Codice ISM, i proprietari di navi sono tenuti a implementare un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che includa solide pratiche di gestione dei bunker e il monitoraggio dei sistemi critici.

Se il carburante degradato causa un incidente, i proprietari possono essere ritenuti responsabili in base alle imposte di cauzione, che li obbligano a esercitare una ragionevole cura sul carburante.

Possono anche essere sottoposti a un esame in base ai requisiti di dovuta diligenza, soprattutto se il loro SMS e il Sistema di Manutenzione Programmata (PMS) non riflettono gli standard che ci si aspetta da un operatore ragionevolmente prudente.

Infine, si raccomanda di aggiornare gli accordi di noleggio per affrontare esplicitamente l’evoluzione dei rischi associati all’uso multicombustibile. Con le navi a doppia e tri-alimentazione che stanno rapidamente diventando lo standard per le operazioni conformi all’ambiente, gli armatori e i noleggiatori devono collaborare alla gestione del carburante, sia nella pratica che nei contratti.

I protocolli di storage, monitoraggio e risposta integrati sono ora una parte fondamentale per garantire l’affidabilità operativa e la difendibilità dei sinistri.

Si ringrazia lo Studio Legale HFW per l’analisi.

Abele Carruezzo