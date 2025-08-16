Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l’uso di rompighiaccio russi per i progetti di gas dell’Alaska

(Arktika, un rompighiaccio russo a propulsione nucleare Project 22220; foto courtesy Rosatom)

Al vertice Trump-Putin si doveva parlare solo del cessate il fuoco in Ucraina; ma prima di tutto ‘American first’ sul progetto GNL

Anchorage, Alaska. Gli Stati Uniti hanno discusso anche sull’utilizzo di navi rompighiaccio russe a propulsione nucleare per sostenere lo sviluppo di progetti di gas e GNL in Alaska; argomento trattato durante il vertice Trump-Putin di ieri in Alaska, come uno dei possibili accordi a cui puntare; lo riferisce l’agenzia Reuters.

Trump ha definito il vertice ‘positivo’ sui temi trattati, soprattutto sul cessare il fuoco per l’Ucraina e porre fine alla guerra più mortale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Si è cercato di vincere i loro primi colloqui faccia a faccia da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Il vertice è stato preparato dai funzionari della Casa Bianca come uno dei potenziali accordi con la Russia.

Il vertice tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina ha incluso anche temi su accordi commerciali, con la Casa Bianca che intende proseguire tali incontri in futuro.

La Russia gestisce l’unica flotta al mondo di rompighiaccio a propulsione nucleare, che svolgono un ruolo centrale nel mantenere l’accesso alle navi tutto l’anno lungo la rotta del Mare del Nord, un percorso strategico per i flussi energetici e commerciali globali.

L’amministrazione Trump sta spingendo per trasportare il gas dal remoto nord dell’Alaska ai clienti asiatici.

Trump ha presentato già agli acquirenti asiatici l’Alaska LNG, un progetto da 44 miliardi di dollari per spedire gas naturale liquefatto lungo un gasdotto di 800 miglia (1.287 chilometri) dall’Alaska, come un modo per ridurre la loro dipendenza dal GNL russo.

Un altro progetto, anch’esso rivolto ai mercati asiatici, è Qilak LNG, che punta a quattro milioni di tonnellate all’anno di GNL.

I rompighiaccio nucleari potrebbero anche facilitare il trasporto di materiali da costruzione e attrezzature in aree remote dell’Alaska, dove le infrastrutture sono limitate e le condizioni meteorologiche sono difficili.

Abele Carruezzo