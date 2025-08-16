Ora gli Houthi legittimano il proprio ruolo marittimo con il servizio “Safe Transit”

(Una petroliera esplode in fiamme dopo essere stata presa di mira dagli Houthi; foto courtesy Houthi Military Media)

Come dire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso è garantita dagli Houthi; quasi una nuova convenzione marittima, con la differenza che in questi anni gli Hourhi non hanno garantito niente!

Sana’a. Un’indagine di una ONG svizzera (InPact) ha dimostrato che gli attacchi degli Houthi (partigiani di Dio) alle navi commerciali nel Mar Rosso, lanciati in risposta ai combattimenti a Gaza, sono coordinati da un Centro Umanitario fondato dagli Houthi che si occupa anche di comunicare con gli armatori.

Il Centro fa capo “all’ufficio del Comandante Supremo delle Forze Armate Houthi ed è sotto la sua supervisione”, secondo il decreto emesso nel febbraio 2024 dal capo del Consiglio politico supremo, Mahdi al-Mashat, pubblicato in precedenza dai media affiliati agli Houthi.

Il Centro si pone come punto di contatto per le comunicazioni tra le compagnie di navigazione e il gruppo ribelle yemenita. Sebbene non sia stata divulgata una sede fisica ufficiale, il centro è descritto come un’entità attraverso cui gli Houthi coordinano le loro operazioni nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nelle aree circostanti.

Il Centro di Coordinamento delle Operazioni Umanitarie (HOCC), gestito dagli Houthi, ha pubblicato una nuova serie di domande frequenti (FAQ) che garantiscono un passaggio sicuro alle navi in transito nel Golfo di Aden, Bab el Mandeb, nel Mar Arabico e nel Mar Rosso se non sono collegate alle “entità sanzionate delle aziende”.

Il Consiglio degli Houthi è contenuto in un sito web gestito dall’Humanitarian Operations Coordination Center (HOCC), l’organizzazione di facciata utilizzata dagli Houthi per aggiungere legittimità alle loro minacce e attacchi alle navi. Il sito Web è estremamente professionale nella sua presentazione, notevolmente più di molti siti Web gestiti da Governi legittimi nella regione. Questa presentazione può potenzialmente convincere i visitatori del sito che le richieste degli Houthi sono autentiche e legittime.

Le FAQ dell’HOCC invitano i marinai a comunicare con loro e la pagina fornisce una serie di canali per farlo. Invitano gli armatori a presentare Qualsiasi comunicazione con l’HOCC è probabile che allerti gli Houthi sui dettagli di un potenziale ingresso nell’area di pericolo, dando così l’opportunità agli Houthi di ricercare il background della nave come potenziale bersaglio e di pianificare un attacco.

L’HOCC ha incoraggiato le compagnie di navigazione a presentare una richiesta di transito sicuro per lo sdoganamento con 48 ore di anticipo, in cui devono essere specificati il nome della nave e i dettagli del passaggio; il passaggio sicuro si sostiene che è operativo entro i parametri della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS).

“La richiesta di coordinamento del transito sicuro per le navi è un servizio gratuito e facoltativo fornito da HOCC alle navi/aziende (che non rientrano nel divieto dichiarato) che vogliono confermare il transito sicuro delle loro navi dal Mar Rosso, da Bab Al Mandeb, dal Golfo di Aden e dal Mar Arabico”, si legge nelle FAQ degli Houthi.

Gli specialisti della sicurezza marittima di Vanguard Tech consigliano che il servizio introdotto di recente non dovrebbe essere considerato un sostituto di valutazioni del rischio formali e professionali.

“Sebbene presentato come una piattaforma informativa o di consulenza progettata per assistere l’industria marittima, il servizio è più probabilmente una mossa strategica volta a legittimare l’Autorità degli Houthi sulle acque yemenite e a plasmare le narrazioni marittime a loro favore”, ha osservato Vanguard in un avviso inviato oggi ai clienti.

La scorsa settimana, gli Houthi hanno emesso avvertimenti formali a 64 armatori globali. Gli avvisi, descritti come avvertimenti ‘pre-penalità’, accusavano gli armatori presi di mira di violare un autoproclamato blocco dei porti israeliani, affermando che a queste flotte è ora “vietato transitare nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandab, nel Golfo di Aden e nel Mar Arabico” e possono essere attaccate “ovunque siano a portata di mano”.

Questo arriva cinque settimane dopo che gli Houthi hanno affondato due portarinfuse di proprietà greca, la Magic Seas e la Eternity C.

Lloyds List Intelligence ha identificato 944 transiti nel Mar Rosso a luglio, un flusso di traffico depresso poco cambiato negli ultimi mesi. Coloro che sono a rischio possono cercare un passaggio sicuro prendendo altre rotte o coordinandosi con le Forze navali per la protezione, quando e se disponibile.

Intervenendo al dibattito aperto ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il segretario generale dell’IMO Arsenio Dominguez ha dichiarato: “Quando le tensioni geopolitiche interrompono la navigazione e i marittimi innocenti perdono la vita, come abbiamo visto di recente nell’area del Mar Rosso e nel corso del 2024, l’unica via da seguire è un dialogo costruttivo. La sicurezza marittima non è solo tecnica, è profondamente umana”.

Abele Carruezzo