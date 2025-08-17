Il porto di Malaga si unisce alla rotta di MSC tra il Mediterraneo e il Nord America

(Foto courtesy Autorità Portuale di Malaga)
Malaga. Malaga sostituisce il porto di Algeciras nella nuova rotazione del liner di MSC per garantire il rispetto del programma tra il Mediterraneo e il Nord America.
La nave portacontainer ‘MSC Magnum VII’ dell’armatore italo-svizzero MSC ha fatto il suo primo scalo nel porto di Malaga nell’ambito dell’adeguamento della rotazione del suo servizio tra il Mediterraneo orientale e la costa orientale del Nord America.
In questa modifica, annunciata da MSC nel luglio scorso, Malaga sostituisce il porto di Algeciras per “mantenere l’affidabilità del programma”, secondo la compagnia di navigazione.
In questo modo, la rotazione inizia nel porto turco di Aliaga, ed effettua scali a Tekirdag (Turchia), Pireo (Grecia), Iskenderun (Turchia), Haifa (Israele), Fos-sur-Mer (Francia), Barcellona, Valencia e Malaga (Spagna), Sines (Portogallo), New York, Philadelphia, Norfolk, Charleston e Savannah (Stati Uniti), prima di tornare ad Aliaga (Turchia).
In questo senso, il presidente dell’Autorità Portuale di Malaga, Carlos Rubio, ha sottolineato che questa nuova rotta commerciale con gli Stati Uniti “migliora significativamente la connettività del porto di Malaga in generale”.
Inoltre, ha aggiunto che rappresenta anche “un’opportunità eccezionale per le aziende esportatrici di Malaga di raggiungere il mercato nordamericano, compreso il Canada, con tempi di transito molto competitivi”.
Abele Carruezzo