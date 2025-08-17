Le forze Houthi importano parti e forniture di droni dalla Cina

(Componenti del paranco del container intercettati dalle forze di sicurezza -@SecurityBelt)

ll contrabbando di armi continuerà, e le imprese cinesi saranno liete di sfruttare le opportunità commerciali che si presentano, con o senza la conoscenza o l’incoraggiamento delle Autorità cinesi

Sana’a. Le forze Houthi nello Yemen sembrano determinate a continuare la loro campagna contro gli interessi marittimi con presunti legami con gli scali israeliani.

Si continua a sparare droni e missili contro Israele. Tuttavia, i recenti attacchi alle infrastrutture portuali di Hodeidah, Ras Isa e Salif hanno complicato l’importazione dei materiali di cui gli Houthi hanno bisogno per portare avanti la loro campagna.

Le forze della Cintura di Sicurezza a Lahj, sponsorizzate dagli Emirati Arabi Uniti, hanno recentemente intercettato un carico di gru prefabbricate prodotte in Cina in un valico di frontiera ad Al Hawtah.

I montacarichi sarebbero stati utilizzati per scaricare i container delle navi, sostituendo le infrastrutture distrutte durante gli attacchi ai porti Houthi.

Le gru prefabbricate erano state scaricate ad Aden e gli Houthi avevano tentato di contrabbandare i componenti su camion nelle aree controllate da loro stessi.

L’intercettazione è avvenuta in una stazione di controllo tra le due aree contese dello Yemen. Più a sud, ad Abyan, le forze della cintura di sicurezza hanno recentemente intercettato una grande quantità di munizioni per armi leggere che venivano contrabbandate verso nord in un camion.

Un altro recente sequestro di merci comprendeva le attrezzature necessarie per costruire una fabbrica di droni nell’area controllata dagli Houthi. L’attrezzatura è stata intercettata lo scorso 2 agosto dal Servizio Antiterrorismo di Aden ed era stata imballata in cinque container dichiarati contenenti parti di automobili scaricate da una nave in arrivo direttamente dalla Cina.

I cinesi mantengono buoni rapporti con il Governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, con un’ambasciata con sede ad Aden.

Intanto, il traffico scorre costantemente attraverso i confini terrestri tra le due aree contese dello Yemen, una realtà sfruttata dalle reti iraniane di contrabbando di armi. I controlli non sono sempre efficaci e possono essere aggirati con la corruzione.

La strada principale da Aden, controllata dal Governo, è stata recentemente riaperta, e da Taiz passa attraverso le aree controllate dagli Houthi fino a Sana’a e Hodeidah. Ora che l’uso dei porti del Mar Rosso è stato impedito, è probabile che l’uso di queste rotte interne di contrabbando attraverso lo Yemen aumenti.

L’aumento dei sequestri, sia in mare che all’interno dello Yemen, indica che se le consolidate rotte di contrabbando “dalla porta principale” dall’Iran attraverso Hodeidah vengono interrotte, allora gli Houthi si adatteranno e utilizzeranno invece altre rotte. È improbabile che gli Houthi siano in grado di autoprodurre tutto ciò di cui hanno bisogno per portare avanti la loro campagna aggressiva.

Ciò pone quindi ulteriori responsabilità sulle società di spedizione e logistica per garantire che le dichiarazioni doganali e degli utenti finali siano accurate.

Abele Carruezzo