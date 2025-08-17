Lloyd’s Register lancia LR Ports Advisory per aiutare i porti ad affrontare sfide complesse

Lloyd’s Register lancia LR Ports Advisory per aiutare i porti ad affrontare le sfide della sostenibilità, della sicurezza e della transizione energetica con strategie su misura e con linee guida dedicate

Londra. Lloyd’s Register (LR) ha presentato LR Ports Advisory, un Centro di competenza dedicato progettato per aiutare i porti di tutto il mondo ad affrontare le crescenti complessità operative, ambientali e geopolitiche che caratterizzano il settore.

Il lancio segue l’espansione del team portuale di LR, supportato da una nuova leadership e da nuove competenze specialistiche, per fornire una guida strategica in aree quali la gestione del rischio, l’ottimizzazione delle prestazioni, la pianificazione degli investimenti, la transizione energetica e la gestione degli asset.

I porti di oggi si trovano ad affrontare un ambiente operativo multiforme in cui sostenibilità, sicurezza, tecnologia e geopolitica sono profondamente interconnesse. Il team di LR Ports Advisory sfrutterà la profonda conoscenza di LR in materia di regolamentazione, energia e industria marittima per offrire soluzioni su misura che riflettano il profilo e le priorità uniche di ciascun porto.

L’azione è stata concepita mentre i porti globali si adattano all’aumento del traffico marittimo, all’integrazione di combustibili alternativi nelle catene di approvvigionamento e alle pressioni legate al clima come l’innalzamento del livello del mare.

Se da un lato la digitalizzazione e le tecnologie avanzate possono liberare capacità e migliorare l’efficienza, dall’altro comportano anche nuove vulnerabilità, tra cui una maggiore esposizione ai rischi informatici.

Kamran Ul Haq, Senior Vice President – Ports Advisory, che è stato nominato per guidare il nuovo team, ha dichiarato:

“LR Ports Advisory comprende il panorama sempre più complesso in cui operano i porti di oggi. Sebbene le sfide possano essere condivise, ogni porto è diverso ed è necessario un approccio su misura per un futuro sostenibile. La nostra profonda conoscenza del settore, proveniente da LR, ci consente di fornire ai porti le informazioni di cui hanno bisogno per realizzare le loro ambizioni, sia che si tratti di attrarre e fidelizzare i clienti o di rendere le risorse a prova di futuro”.

James Frew, direttore di LR Advisory, ha aggiunto: “Il nostro nuovo team di esperti portuali, supportato dalla più ampia attività di LR Advisory e LR, è nella posizione ideale per fornire consulenza esperta al settore portuale. Le nostre preziose relazioni con le Autorità di regolamentazione, le Agenzie intergovernative e gli operatori del settore ci consentono inoltre di fornire piani attuabili ai nostri clienti, per aiutare i porti a implementare operazioni ottimizzate e sostenibili in linea con le loro realtà commerciali”.

Con l’introduzione di LR Ports Advisory, Lloyd’s Register mira a posizionarsi come partner strategico per i porti che affrontano le sfide intersecanti della crescita del commercio globale, della transizione energetica e della resilienza operativa.

Abele Carruezzo

(Kamran Ul Haq, Senior Vice President – LR Ports Advisory)