Il Tribunale indiano trattiene altre navi MSC, mentre crescono le richieste di MSC Elsa 3

(MSC Elsa 3 mentre affonda; foto courtesy by Direzione Generale della Navigazione, DSG)

MSC deve affrontare continue richieste di risarcimento per la perdita della nave a maggio al largo della costa indiana

Kerala. Continuano in India i problemi legali per la MSC – Mediterranean Shipping Company – con l’Alta Corte del Kerala che continua a schierarsi con i querelanti e a sequestrare le navi MSC come garanzia per il crescente numero di reclami.

Per due volte questa settimana, il Tribunale ha ordinato il fermo delle navi nel porto di Vizhinjam in attesa di una cauzione da parte di MSC.

Giovedì 14 agosto c’è stata l’ultima udienza in Tribunale dopo che sono state presentate sei distinte richieste di risarcimento all’ammiragliato. Secondo i documenti del Tribunale, le cause sostengono che reti da pesca, funi metalliche e altro materiale da pesca sono rimasti impigliati con i rottami della MSC Elsa 3, affondata lo scorso 25 maggio.

Il Tribunale di Kerala ha emesso un ordine provvisorio per trattenere la MSC Makoto II al porto in attesa di una cauzione. Con 23.722 dwt, è una nave più piccola della flotta registrata a Panama con una capacità di 1.740 teu, ma interrompe comunque le operazioni. A partire da venerdì sera, 15 agosto, la nave era ancora attraccata in India.

L’altro giorno, quattro pescatori indiani hanno presentato contemporaneamente richieste di risarcimento all’Alta Corte per i danni subiti dai loro pescherecci.

Secondo le denunce individuali depositate presso il Tribunale, i quattro pescatori hanno affermato che le loro imbarcazioni erano state danneggiate da detriti e rottami che galleggiavano semisommersi dopo che la MSC Elsa 3 era affondata. Hanno anche detto che i detriti si erano impigliati nelle loro reti da pesca, causando gravi danni. Includevano anche richieste di risarcimento per la perdita di catene, cavi e altri attrezzi da pesca.

I documenti per il fermo-nave sono stati programmati per l’arrivo della nave MSC Palermo (199.999 dwt) registrata in Liberia al porto di Vizhinjam.

Hanno chiesto il fermo della nave, che è una delle più recenti navi portacontainer di MSC costruite nel 2024, fino a quando le loro richieste non saranno ascoltate dal Tribunale. La nave da 15.576 teu stava facendo scalo in India su una rotta dall’Estremo Oriente diretta verso il Portogallo.

L’Alta Corte ha dato ragione ai querelanti e ha ordinato il fermo della nave MSC al porto il 12 agosto. I rappresentanti della società sono stati in grado di emettere una cauzione contro le affermazioni. La nave è stata poi rilasciata e riprese il suo viaggio il 13 agosto.

Queste, tuttavia, erano la quarta e la quinta volta che il Tribunale aveva trattenuto una nave MSC a causa di reclami.

A giugno, la MSC Polo II è stata brevemente trattenuta per un reclamo da parte del Cashew Board e, quattro giorni dopo, anche la MSC Manasa F è stata posta sotto sequestro. In entrambi i casi, la compagnia è stata in grado di emettere cauzioni per il rilascio delle navi.

Mentre per la MSC Akiteta II, tuttavia, non è stato possibili poiché la richiesta di risarcimento presentata dallo Stato indiano riguardava un miliardo di dollari.

MSC non ha emesso una cauzione per rilasciare la nave, che è stata originariamente trattenuta l’8 luglio. La nave rimane nel porto di Vizhinjam con poche prospettive di essere rilasciata a breve termine.

Gli avvocati di MSC hanno presentato istanza per limitare le richieste di risarcimento e hanno chiesto al Tribunale di riunire tutte le richieste in un unico caso, riservandosi uno spazio per eventuali reclami futuri. La società ha anche contestato la portata delle richieste di risarcimento da parte del Governo per i costi negli sforzi di bonifica e l’impatto sull’ambiente. Sulla base del valore della nave, hanno chiesto al Tribunale di limitare la responsabilità a 14 milioni di dollari.

La scorsa settimana, tuttavia, la Direzione Generale della Navigazione (DSG) ha riferito che era stato localizzato un altro container, questa volta galleggiante nell’oceano. Le squadre di salvataggio sono state in grado di recuperarlo e hanno riferito che era vuoto.

Rapporti precedenti hanno detto che almeno 60 container sono stati recuperati dalle acque costiere o portati a riva. Grandi volumi di nurdles sono stati recuperati dalle spiagge insieme a vari altri detriti.

Le operazioni di salvataggio stanno entrando in una fase critica, ha riferito la Direzione Generale.

Dopo aver ostruito i serbatoi di carburante, che avevano versato piccole quantità di petrolio, una nuova squadra di salvataggio inizierà le immersioni in saturazione per spillare e pompare i serbatoi di carburante. Il DSG ha riferito che alla fine della scorsa settimana era in corso la certificazione ROV dopo che gli sforzi erano stati ritardati dal maltempo.

I documenti del Tribunale di MSC hanno affermato che, a causa della natura dell’incidente, non è chiaro quante richieste di risarcimento potrebbero essere presentate. Fa parte del ragionamento degli avvocati per combinare le richieste per fermare il lento stillicidio dei casi.

Oltre alle richieste di risarcimento in India, lo Sri Lanka sta anche cercando di formulare un risarcimento riferendo che i detriti hanno viaggiato per circa 500 miglia raggiungendo la sua costa.

Abele Carruezzo