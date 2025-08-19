Moby Drea, slitta la partenza dalla Croazia

(Moby Drea nel 2024; foto ocurtesy MarineTraffic.com)

Il Governo croato ordina al cantiere navale di Spalato di fermare la rimozione dell’amianto sul traghetto italiano a seguito delle proteste

Zagabria. Il Governo della Croazia ha ordinato al cantiere navale di Spalato Brodosplit di astenersi dal procedere i lavori di manutenzione di una vecchia nave ro-pax che era stata portata nelle sue strutture alla fine del mese scorso.

L’arrivo di Moby Drea a Spalato a luglio era stato approvato dalle Autorità Portuali. Tuttavia, i residenti hanno iniziato le loro azioni di protesta poco dopo, tra cui picchetti fuori dalle strutture di Brodosplit oltre a presentare la petizione formale al Governo del paese.

Il traghetto ro-pax Moby Drea, costruito nel 1975, è contestato a causa della presenza di pannelli divisori metallici carichi di amianto ancora a bordo.

Il piano originale prevedeva che un appaltatore designato da Brodosplit rimuovesse l’amianto a bordo, che si stima fosse di circa 350 tonnellate, prima di portare il traghetto al Pireo in Grecia per le fasi finali del refit.

In una dichiarazione sui social media, il cantiere Brodosplit ha assicurato che l’amianto era completamente racchiuso nei pannelli divisori e che avrebbe esercitato le necessarie precauzioni di sicurezza nella manipolazione e nello smaltimento del materiale pericoloso.

Durante la protesta svoltasi lunedì, 11 agosto, contro la presenza a Spalato del traghetto italiano, i manifestanti avevano accolto con soddisfazione quanto deciso dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture nell’ordinare alla nave di lasciare le acque territoriali croate entro sette giorni.

Intanto, al proprietario della Moby Drea, l’italiana Med Fuel di Messina, è stato notificato l’obbligo di lasciare non solo il cantiere, ma anche le acque territoriali croate, entro una settimana. Il termine tiene conto del tempo necessario per organizzare il trasferimento della nave, attualmente priva di equipaggio.

La decisione è arrivata dopo le consultazioni tra il Premier Andrej Plenković, il vicepremier e Ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture Oleg Butković, e la Ministra della Transizione Ecologica e della Tutela Ambientale Marija Vučković.

L’azione del Governo croato, dopo un’ispezione a bordo della Moby Drea, ha portato alla scoperta di nuove circostanze: secondo le Autorità, la presenza della nave potrebbe configurare uno smaltimento di rifiuti in violazione delle leggi croate e secondo il Regolamento UE sul movimento transfrontaliero dei rifiuti pericolosi,anche se per le Autorità non ci sono ostacoli all’esecuzione dei lavori di rimozione dei pannelli divisori contenenti amianto,

Dal cantiere fanno sapere che nel caso specifico era previsto che i rifiuti venissero smaltiti in modo permanente in Germania, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni dalle Autorità competenti di Croazia, Slovenia, Austria e Germania.

“Penso che questa sia una grande vittoria per i cittadini – ha affermato il Sindaco di Spalato – ed ero al loro fianco, per protestare; ritengo che ciò abbia dato i suoi frutti. Anche il Premier si è schierato dalla nostra parte e penso che questo sia stato un buon messaggio. Allo stesso modo, tali questioni devono essere regolamentate per legge”.

Il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture ha poi accolto parzialmente la richiesta del proprietario della nave Moby Drea, di prorogare il termine imposto per la rimozione della nave dal cantiere Brodosplit e dalle acque territoriali croate.

È stato così concesso un ulteriore periodo di 15 giorni, rispetto ai sette inizialmente previsti, entro il quale la nave dovrà lasciare la Croazia.

Contestualmente, è stato vietato alla Brodosplit di eseguire qualsiasi intervento legato alla rimozione dei pannelli contenenti amianto presenti a bordo. Il rispetto del provvedimento sarà supervisionato dalla Capitaneria di Porto di Spalato.

La richiesta di proroga era stata presentata il 14 agosto scorso dalla società armatrice Med Fuel, che aveva chiesto 30 giorni aggiuntivi. Nella documentazione inviata al Ministero, la compagnia ha dichiarato di aver sospeso immediatamente tutti i lavori di rimozione dell’amianto, precisando che l’unica priorità è ormai preparare la nave a un’uscita sicura e conforme alla normativa.

Secondo Med Fuel, i sette giorni originariamente concessi non erano sufficienti a causa della complessità dell’operazione: occorre riportare il traghetto in condizioni idonee alla navigazione e al traino, riattivare i sistemi critici e i generatori messi in fermo, predisporre un equipaggio qualificato, stipulare le necessarie coperture assicurative – inclusi rischi ambientali e collisioni – e ottenere le certificazioni da parte di Ispettori autorizzati, in linea con i requisiti della bandiera italiana. Inoltre, è necessario organizzare l’assistenza di rimorchiatori conformi alle prescrizioni.

Il Ministero ha inoltre ribadito che, in caso di mancata osservanza, la Croazia adotterà tutte le misure previste dalla legge per garantire l’attuazione del provvedimento.

Abele Carruezzo