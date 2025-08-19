NAVSEA lancia un bando per la realizzazione di concept di navi logistiche di nuova generazione

(Marinaio gestisce la linea a bordo dell’incrociatore lanciamissili durante un rifornimento in mare con la nave rifornitrice di carburante; foto courtesy della Marina degli Stati Uniti)

La Marina degli USA avanza il programma di navi logistiche di nuova generazione

Washington. La Marina degli Stati Uniti sta compiendo passi significativi verso l’acquisizione di una nave logistica di nuova generazione, volta a migliorare le capacità operative su vaste distanze marittime.

Una recente richiesta del Naval Sea Systems Command (Navsea) delinea i piani per la Light Replenishment Olier (TAOL), che consisterà in 13 navi più piccole rispetto alle attuali petroliere di classe John Lewis. Questa iniziativa fa parte della strategia della Marina per adattarsi all’evoluzione delle operazioni marittime e supportare sia le risorse navali che quelle del Corpo dei Marines.

La Next-Generation Logistics Ship (NGLS) proposta è progettata per facilitare le operazioni di rifornimento, riarmo e rifornimento sia in ambienti contestati che non contesi.

Secondo l’annuncio della Marina USA, queste navi saranno più piccole di quelle dell’attuale Combat Logistics Force, consentendo loro di operare efficacemente in diversi domini marittimi globali. L’NGLS mira a sostenere i requisiti sia a bordo che a terra per la Marina e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

La Marina prevede di emettere una richiesta di proposte entro la fine dell’anno, con lo stanziamento da parte del Congresso di 100 milioni di dollari per i lavori di sviluppo iniziali nell’anno fiscale 2028.

Tale finanziamento fa parte della legislazione sulla riconciliazione approvata all’inizio di quest’anno, che ha anche stanziato 2,75 miliardi di dollari per ulteriori petroliere di classe John Lewis.

L’NGLS svolgerà un ruolo cruciale nel supportare le emergenti Operazioni Marittime Distribuite (DMO) della Marina e i concetti di Expeditionary Advanced Base Operations (EABO) e Littoral Operations in a Contested Environment (LOCE) del Corpo dei Marines.

Mentre la Marina sposta il suo focus operativo da grandi formazioni come i gruppi d’attacco delle portaerei a unità più piccole e più disperse, l’NGLS fornirà un supporto logistico essenziale.

Gli attuali gruppi d’attacco si affidano in genere a grandi petroliere, ma le nuove navi più piccole saranno in grado di raggiungere formazioni ampiamente sparse. Questo cambiamento strategico è in linea con i piani dei Marines per una campagna di salto da un’isola all’altra in tutto il Pacifico, che comporterà il dispiegamento di unità piccole e agili per migliorare la sicurezza marittima.

La Marina ha precedentemente esplorato lo sviluppo dell’NGLS, assegnando contratti di studio a varie società, tra cui Austal USA, Bollinger Shipyards e TAI Engineers nel 2021. Questi studi miravano a valutare la fattibilità e il design della nuova classe di navi. L’attuale sollecitazione segna un significativo passo avanti nell’impegno della Marina Militare a modernizzare le proprie capacità logistiche e a garantire la prontezza operativa in un panorama marittimo sempre più complesso.

Abele Carruezzo