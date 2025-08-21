“Piazza MASE” al Meeting di Rimini 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riunisce in un unico spazio i protagonisti delle transizioni. Il Ministro Pichetto, il 26 agosto, parteciperà a un confronto sul nuovo nucleare sostenibile

Roma. All’insegna della ‘transizione eneretica’ il Meeting di Comunione e Libertà offre una ‘piazza Mase’ per il dialogo sul futuro energetico dell’Italia e dell’Europa.

Un luogo aperto al dialogo, alla condivisione di idee e a una visione integrata sui grandi temi della transizione energetica e ambientale.

È con questo spirito che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa all’edizione 2025 del Meeting di CL, in programma in Fiera di Rimini dal 22 al 27 agosto.

“Piazza MASE”, situata tra i padiglioni A5 – C5, ospita in un unico spazio i principali attori istituzionali delle transizioni. Qui saranno presenti gli stand di ISPRA, ENEA, Gestore dei Servizi Energetici (GSE), Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Acquirente Unico, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma – la transizione possibile – è pensato su più orizzonti per affrontare i temi più caldi della transizione energetica e ricco di iniziative per coinvolgere anche i più giovani: dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, idrogeno, biomasse al nucleare sostenibile, sicurezza nucleare, ricerca, formazione e comunicazione ambientale.

Il Ministro Gilberto Pichetto sarà al Meeting il 26 agosto: dopo una visita a Piazza MASE, interverrà al convegno “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?” (Sala Conai A4 – ore 13).

Per tutta la durata della manifestazione, gli schermi allestiti trasmetteranno le campagne istituzionali del Ministero, i contenuti della piattaforma online “Dipende da noi” (nell’ambito della misura PNRR Cultura e Consapevolezza sui temi ambientali) e il docufilm del GSE “La transizione possibile”.

In quell’occasione sarà messo a fuoco il ruolo del nucleare tra un’urgenza reale per risolvere i problemi climatici e sull’efficienza di una sicurezza certa, abbandonando i tabù e pregiudizi.

Il Meeting di Rimini, con la “piazza” integrata, si propone come luogo dove si stratifica conoscenza, educazione e partecipazione, favorendo un passaggio energetico che non sia solo tecnologico, ma soprattutto come ambito per una cultura ambientale condivisa.

Abele Carruezzo