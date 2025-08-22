La Turchia blocca le navi con collegamenti israeliani di entrare nei suoi porti

(Il Premier Erdogan; foto d’archivio courtesy Nazioni Unite)

Le Autorità Portuali della Turchia stanno attuando misure ‘informali’ contro le navi con relazioni israeliane in entrata nei loro porti, limitando di fatto il commercio con Israele

Instambul. Le navi che fanno scalo in Israele non saranno più autorizzate ad attraccare in Turchia mentre il Governo Erdogan aumenta la pressione sulla guerra di Gaza. Di fatto, il Governo turco ha preso provvedimenti per sospendere il commercio con Israele e fermare il movimento delle navi tra i due paesi, così come le spedizioni internazionali con un collegamento israeliano, fino a quando non ci sarà un cessate i l fuoco a Gaza.

L’intera portata delle mosse non è chiara in attesa delle dichiarazioni ufficiali del Governo, ma arriva dopo che gli Houthi hanno chiarito che stavano monitorando le spedizioni tra i paesi.

Il Ministero del Commercio turco ha dichiarato ieri che si sta muovendo per limitare le esportazioni di una vasta gamma di prodotti fino a quando non sarà dichiarato un cessate il fuoco a Gaza.

Tra le merci sanzionate sono incluse materiali da costruzione come ferro, marmo, acciaio, cemento, alluminio e mattoni, nonché fertilizzanti e attrezzature per l’edilizia.

La Turchia è stata uno dei principali fornitori di materiali da costruzione a Israele, con la Banca d’Israele che ha segnalato oltre 5,3 miliardi di dollari di esportazioni dalla Turchia verso Israele nel 2023 prima del precedente embargo. Anche dopo la mossa del 2024, i numeri non ufficiali mostrano che tra i 100 e i 200 milioni di dollari al mese di merci turche arrivano in Israele, secondo un rapporto del quotidiano israeliano Globes.

Altri rapporti di oggi hanno indicato che il Governo turco sta anche imponendo restrizioni su tutte le spedizioni verso Israele. I media turchi e la Reuters hanno riportato, senza un annuncio ufficiale, che la Turchia sta iniziando a imporre un divieto su qualsiasi traffico navale diretto tra i due paesi.

Il rapporto afferma che le istruzioni sono state consegnate verbalmente dalle Autorità Portuali agli Agenti e ad altri rappresentanti delle compagnie di navigazione.

Secondo quanto riferito, alle navi registrate in Turchia è stato detto che non possono più fare scalo nei porti israeliani. Alle compagnie di navigazione israeliane è stato detto che le loro navi sono escluse dai porti della Turchia.

Le Autorità turche stanno anche chiedendo dichiarazioni che confermino che le navi non sono collegate a Israele o impegnate in operazioni legate a Israele; è vietato anche il trasporto di carichi militari o pericolosi verso Israele.

All’inizio di agosto, i militanti Houthi in Yemen hanno aumentato le loro minacce contro le navi e le compagnie di navigazione che fanno scalo nei porti israeliani. Come parte di esso, hanno citato le tracce delle navi che navigano tra i porti israeliani e la Turchia e l’Egitto, avvertendo che si trattava di una violazione dell’ “embargo” del gruppo sui porti israeliani.

La nuova mossa della Turchia arriva dopo ripetute proteste in diversi paesi, principalmente nella regione del Mediterraneo, per la movimentazione di merci verso Israele. Diverse navi sono state prese di mira con l’accusa di trasportare attrezzature e materiali militari per sostenere lo sforzo bellico israeliano. Anche le compagnie di navigazione con contratti governativi degli Stati Uniti per il trasporto di materiali sono state accusate di aiutare lo sforzo bellico.

Le proteste sono cresciute fino a includere anche una nave da crociera di proprietà israeliana che trasportava turisti nei porti del Mediterraneo orientale. La Mano Cruises Crown Iris è stata costretta a saltare i porti e ha anche segnalato ritardi poiché i manifestanti hanno sfogato la loro rabbia per la guerra durante le visite al porto della nave.

