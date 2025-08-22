L’UE rafforza i trasporti e il commercio tra l’Africa e l’Europa

(Il nuovo ponte Logone che collega il Camerun e il Ciad costruito con il supporto del Global Gateway; foto courtesy UE Commission)

Il sostegno dell’UE nel quadro del Global Gateway per rafforzare i trasporti e il commercio tra l’Africa e l’Europa

Bruxelles. Undici corridoi di trasporto in Africa individuano aree promettenti per gli investimenti.

Si tratta di investimenti mirati e su misura che potrebbero migliorare la mobilità e l’efficienza commerciale in tutto il continente africano.

Un recente studio del Centro Comunedi Rcerca ha valutato il potenziale impatto delle iniziative di sviluppo in 11 corridoi strategici che attraversano l’Africa, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dei trasporti e del commercio, ridurre l’impronta di carbonio e proteggere la biodiversità, potenziare la digitalizzazione, migliorare l’accessibilità, sbloccare aree ,produttive e sostenere le catene del valore.

La valutazione rivela che gli investimenti nei trasporti e nell’accessibilità produrrebbero i risultati più importanti, insieme ad azioni volte a ridurre l’impronta di carbonio e a preservare la biodiversità. Anche un sostegno mirato alla produttività, soprattutto nell’Africa occidentale, potrebbe generare benefici sostanziali. La digitalizzazione, d’altro canto, sembra porre maggiori sfide.

I corridoi di trasporto previsti attraversano oltre 30 paesi africani, come annunciati nel febbraio 2022 in occasione del vertice Unione europea – Unione africana a Bruxelles, nell’ambito del pacchetto di investimenti del Global Gateway, la strategia dell’UE per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti in tutto il mondo.

Elenco dei corridoi previsti, riguardano: – Abidjan-Lagos (Africa occidentale) – Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria; – Abidjan-Ouagadougou (Africa occidentale) – Costa d’Avorio, Burkina Faso; – Praia-Dakar-Abidjan (Africa occidentale) – Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio; – Cotonou-Niamey (Africa occidentale): Benin, Niger; – Libreville-Kribi-Douala-N’Djamena (Africa centrale) – São Tomé e Príncipe, Gabon, Guinea Equatoriale, Camerun, Ciad; – Douala-Kribi-Bangui-Kisangani-Kampala (Africa Centrale) – Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Uganda; – Dar es Salaam-Nairobi-Addis Abeba-Berbera-Gibuti (Africa orientale) – Tanzania, Kenya, Etiopia, Somalia, Gibuti; – Mombasa-Kisangani (Africa Orientale) – Kenya, Uganda, Ruanda, Repubblica Democratica del Congo; – Maputo-Gaborone-Walvis Bay-Lüderitz (Africa australe) – Mozambico, Sudafrica, Eswatini, Botswana, Namibia; – Durban-Lusaka-Lubumbashi (Africa australe) – Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Repubblica Democratica del Congo; – Il Cairo-Khartoum-Juba-Kampala (Africa settentrionale e orientale) – Egitto, Sudan del Sud, Sudan del Sud e Uganda (la valutazione di questo corridoio è stata rinviata); – Democratica del Congo, Zambia.

Il miglioramento dei trasporti e dell’accessibilità sembra essere l’area più promettente per gli investimenti in tutti i corridoi. La valutazione è il risultato della combinazione di caratteristiche quali la rapida crescita della popolazione, l’elevata congestione all’interno e tra i centri urbani, l’accesso limitato ai servizi igienico-sanitari, all’acqua, all’istruzione e ai servizi sanitari, le scarse reti di trasporto, i lunghi tempi di percorrenza e i bassi rischi naturali (ad esempio inondazioni) e antropici (ad esempio i conflitti).

Tutti i corridoi dimostrano un potenziale promettente per possibili interventi volti a ridurre l’impronta di carbonio e preservare la biodiversità. Ciò è dovuto alla combinazione di fonti di inquinamento da CO2, emissioni di CO2 legate ai trasporti, bassa presenza di copertura forestale e rapida crescita della popolazione.

La digitalizzazione sembra essere l’obiettivo più impegnativo, poiché questo sforzo richiede la combinazione di uno sviluppo infrastrutturale preesistente, una bassa esposizione ai rischi naturali e/o antropici e una rapida crescita demografica.

L’analisi ha evidenziato che il miglioramento della rete in fibra ottica potrebbe essere più vantaggioso nelle aree densamente popolate (come le zone costiere e i centri urbani) e lungo le strade e le ferrovie esistenti, mentre la rete mobile (antenne) sarebbe più efficiente nelle zone meno popolate, remote e rurali, nonché nelle aree naturali protette. Anche la combinazione di reti fisse (fibra) e mobili (antenne) potrebbe essere presa in considerazione caso per caso.

La variazione più significativa è stata rilevata per quanto riguarda lo sblocco delle aree produttive. In questo caso, le aree produttive (ad esempio con siti di estrazione mineraria o terreni coltivati) che sono sottoconnesse mostrano il più alto potenziale di miglioramento.

Da questa analisi emerge un cluster dell’Africa occidentale potenzialmente altamente produttivo, che comprende i quattro corridoi regionali.

Gli orientamenti politici della Commissione europea prevedono nuovi partenariati per il commercio pulito e gli investimenti, volti a contribuire a garantire minerali critici, materie prime ed energia pulita lungo catene di approvvigionamento diversificate e resilienti.

Il rafforzamento del partenariato con l’Africa comporta investimenti attraverso il Global Gateway nei corridoi di trasporto, nei porti, nelle energie rinnovabili, nella produzione di idrogeno verde e nelle catene del valore delle materie prime.

In questo quadro, l’individuazione e lo sviluppo di corridoi strategici chiave in Africa rappresenta un’opportunità per approfondire il partenariato Africa-UE.

L’analisi di questi 11 corridoi strategici mira a contribuire a dare priorità agli investimenti (delle delegazioni dell’UE, della Banca Europea per gli Investimenti, dei paesi dell’UE e di altre istituzioni finanziarie internazionali) che possono avere il massimo impatto reciprocamente vantaggioso.

Si prevede inoltre che i corridoi sosterranno lo sviluppo territoriale, sia rurale che urbano, attraverso reti di trasporto e logistica affidabili, servizi e infrastrutture digitali ed energetiche.

Abele Carruezzo

(Slide courtesy UE Commission)