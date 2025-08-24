Lancio e recupero in mare con imbarcazioni autonome: l’anello mancante nelle operazioni navali e civili nelle operazioni di salvataggio e recuero

(Slide demo courtesy by Sealartec)

Sealartec è all’avanguardia nei sistemi di lancio e recupero autonomi, risolvendo una delle sfide più difficili nelle operazioni marittime senza pilota sia per uso navale che civile

Haifa, Israele. Sealartec è una società israeliana di ingegneria navale fondata nel 2018, focalizzata esclusivamente sulla risoluzione della sfida del Varo e del Recupero Autonomo (ALR) di navi di superficie e sottomarine senza equipaggio.

Mentre il varo delle barche è semplice, il recupero, soprattutto con mare mosso, è una delle operazioni più complesse e rischiose in mare.

Sealartec ha sviluppato suoi sistemi che consentono il recupero completamente autonomo fino allo stato del mare 4 (operativo) e sopravvivono allo stato del mare 6.

La loro tecnologia combina visione artificiale, sensori intelligenti e algoritmi avanzati per consentire un posizionamento preciso e una connessione autonoma tra un’imbarcazione e una piattaforma di recupero.

L’azienda impiega circa 20 persone, si è assicurata diversi round di investimento e collabora con i principali partner navali e della difesa, tra cui BAE Systems, i principali cantieri navali statunitensi, la Marina degli Stati Uniti e le società USV e UUV.

Oltre alle applicazioni militari, Sealartec vede il potenziale nei mercati civili come l’energia offshore, le crociere e il trasporto marittimo commerciale, dove sono richiesti anche lanci e recuperi più sicuri ed efficienti.

Amitai Peleg, fondatore di Sealartec, e Dov Raz, Business Development Director, spiegano che il recupero a bordo dell’ìimbarcazione autonoma è la fase più critica per le operazioni marittime senza equipaggio.

Il varo è facile. Il recupero è il grosso problema. Se vuoi schierare un gruppo di USV, non puoi permetterti di passare tre ore a pescarli fuori dall’acqua uno per uno. La logistica intorno agli USV non è sostenibile senza un recupero completamente autonomo.

Infatti, abiamo progettato l’unico sistema completamente autonomo in grado di operare in condizioni difficili dello stato del mare; la connessione autonoma – legare una barca a una piattaforma di recupero in mare mosso – è la parte più critica.

Il sistema di posizionamento locale – vero punto di svolta tecnologica – che abbiamo sviluppato riconosce la posizione dell’USV rispetto alla piattaforma di recupero in tutti e sei i gradi di libertà.

Non è basato sul GPS, ma è una visione artificiale combinata con sensori e algoritmi intelligenti.

Il tutto è stato regolamentato e certificato dal Registro di Classificazione Navale DNV che ha migliorato anche i paramentri della sicurezza, eliminando la necessità per gli operatori di collegare fisicamente le linee in condizioni pericolose e riducendo notevolmente il rischio nautico.

I sistemi Sealartec sono ‘plug and play’: non richiedono quasi nessuna modifica alla nave ospite.

L’installazione può essere eseguita in un solo giorno. Dall’ordine di acquisto alla consegna, l’azienda è in grado di fornire il sistea in sei-nove mesi.

La chiave del successo è la competenza ingegneristica insieme agli anni di esperienza operativa navale; conosceree come pensano le Marine, di cosa hanno bisogno e fino a che punto spingeranno le attrezzature consente all’azienda di innovare in anticipo rispetto al mercato.

Abele Carruezzo